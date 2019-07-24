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РИА Новости

Тереза Мэй ушла в отставку

Вчера, 17:10
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкТереза Мэй покидает резиденцию премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, 10, в Лондоне. 24 июля 2019
Тереза Мэй покидает резиденцию премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, 10, в Лондоне. 24 июля 2019
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Тереза Мэй покидает резиденцию премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, 10, в Лондоне. 24 июля 2019
ЛОНДОН, 24 июл — РИА Новости, Мария Табак, Денис Ворошилов. Тереза Мэй сложила полномочия премьер-министра Великобритании, попросив королеву Елизавету Вторую освободить ее от занимаемой должности.
Проведя последнюю в карьере премьера сессию ответов на вопросы парламентариев и попрощавшись с сотрудниками канцелярии, Мэй отправилась на аудиенцию к королеве в Букингемский дворец. Оттуда она вышла уже в статусе обычного депутата палаты общин.
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Вслед за Мэй к королеве отправится избранный накануне лидером правящей Консервативной партии Борис Джонсон. От Елизаветы Второй он выйдет премьер-министром и после первой речи в новом качестве начнет формировать свое правительство. Ожидается, что ключевых министров он назначит уже к вечеру.
Накануне в речи после оглашения результатов выборов лидера Консервативной партии Джонсон назвал свои приоритеты: осуществить Brexit, объединить партию и победить лейбористов, а также "придать энергии" стране.
Мэй покинула пост лидера тори 7 июня. Сделать это ее вынудили однопартийцы, включая членов кабинета министров. Они остались недовольны представленным премьером обновленным соглашением с ЕС по Brexit.
Ряд министров правительства Мэй также заявили, что уйдут в отставку — это министр финансов Филип Хаммонд, министр юстиции Дэвид Гоук и замглавы МИД сэр Алан Данкан. Также со своего поста уйдет глава МИД Джереми Хант.
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Борис ДжонсонТереза МэйВеликобританияЛондонВ мире
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