Тереза Мэй ушла в отставку

ЛОНДОН, 24 июл — РИА Новости, Мария Табак, Денис Ворошилов. Тереза Мэй сложила полномочия премьер-министра Великобритании, попросив королеву Елизавету Вторую освободить ее от занимаемой должности.

Проведя последнюю в карьере премьера сессию ответов на вопросы парламентариев и попрощавшись с сотрудниками канцелярии, Мэй отправилась на аудиенцию к королеве в Букингемский дворец. Оттуда она вышла уже в статусе обычного депутата палаты общин.

Вслед за Мэй к королеве отправится избранный накануне лидером правящей Консервативной партии Борис Джонсон. От Елизаветы Второй он выйдет премьер-министром и после первой речи в новом качестве начнет формировать свое правительство. Ожидается, что ключевых министров он назначит уже к вечеру.

Накануне в речи после оглашения результатов выборов лидера Консервативной партии Джонсон назвал свои приоритеты: осуществить Brexit, объединить партию и победить лейбористов, а также "придать энергии" стране.

Мэй покинула пост лидера тори 7 июня. Сделать это ее вынудили однопартийцы, включая членов кабинета министров. Они остались недовольны представленным премьером обновленным соглашением с ЕС по Brexit.