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РИА Новости

Мэй поблагодарила британский народ за возможность поработать премьером

Вчера, 16:51
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЛОНДОН, 24 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Уходящая в отставку премьер Великобритании Тереза Мэй поблагодарила британский народ за возможность поработать главой кабинета министров и отправилась к королеве Елизавете Второй объявить об отставке.
"Я отправляюсь к королеве заявить об отставке с поста премьер-министра и заявить, что моим преемником будет Борис Джонсон. Я поздравляю его с победой. Покидая Даунинг-стрит, я говорю спасибо. Спасибо всем, с кем я работала… Спасибо всему британскому народу, которому я была рада служить", - сказала Мэй перед тем, как покинуть официальную резиденцию.
Она поблагодарила мужа Филипа за поддержку.
"Я продолжу работать как парламентарий от округа Мейденхэд. Я продолжу делать все, что могу для обеспечения национальных интересов… За эти годы (премьерства) наша экономика восстановилась, многие сферы укрепились. Служить Великобритании – великая честь", - сказала Мэй.
После этого она с супругом села в служебный автомобиль Jaguar и в сопровождении полиции и охраны отправилась в Букингемский дворец.
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