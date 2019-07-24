Мэй поблагодарила британский народ за возможность поработать премьером

"Я отправляюсь к королеве заявить об отставке с поста премьер-министра и заявить, что моим преемником будет Борис Джонсон. Я поздравляю его с победой. Покидая Даунинг-стрит, я говорю спасибо. Спасибо всем, с кем я работала… Спасибо всему британскому народу, которому я была рада служить", - сказала Мэй перед тем, как покинуть официальную резиденцию.