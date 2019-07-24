Комитет Совфеда поддержал изменения в соглашение ОДКБ

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Международный комитет Совфеда на заседании в среду рекомендовал палате ратифицировать пакет законов о статусе наблюдателя в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и уточнении полномочий стран-представителей в организации. Этот вопрос сенаторы планируют рассмотреть на заседании СФ 26 июля.

Предлагаемые на ратификацию второй и третий протоколы о внесении изменений в Соглашение о правовом статусе Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года были подписаны в Астане 8 ноября 2018 года.

Как следует из пояснительной записки к документу, положениями второго протокола уточняются понятие "представители государств-членов" ОДКБ, вводятся должности постоянного и полномочного представителя при ОДКБ (вместо полномочного представителя при ОДКБ), заместителя Генерального секретаря и определяются их понятия. Этим протоколом также устанавливаются привилегии и иммунитеты не только генсеку организации и членам его семьи, но и его заместителям и членам их семей в объеме, предусмотренном Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года.

Кроме того, протоколом вносятся изменения, согласно которым в работе Совета коллективной безопасности ОДКБ могут принимать участие главы правительств государств - членов при условии обладания ими в соответствии с национальными законодательствами полномочиями в области обороны и безопасности государства, аналогичными полномочиям главы государства в данной сфере.

Протоколом также учитывается проведенная в Армении конституционная реформа, согласно которой страна перешла к парламентской форме правления, в результате этого верховным главнокомандующим вооруженными силами республики, наделенным полномочиями принимать решения об их использовании, вместо президента стал премьер-министр.