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РИА Новости

Комитет Совфеда поддержал изменения в соглашение ОДКБ

Вчера, 16:49
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Международный комитет Совфеда на заседании в среду рекомендовал палате ратифицировать пакет законов о статусе наблюдателя в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и уточнении полномочий стран-представителей в организации. Этот вопрос сенаторы планируют рассмотреть на заседании СФ 26 июля.
Предлагаемые на ратификацию второй и третий протоколы о внесении изменений в Соглашение о правовом статусе Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года были подписаны в Астане 8 ноября 2018 года.
Как следует из пояснительной записки к документу, положениями второго протокола уточняются понятие "представители государств-членов" ОДКБ, вводятся должности постоянного и полномочного представителя при ОДКБ (вместо полномочного представителя при ОДКБ), заместителя Генерального секретаря и определяются их понятия. Этим протоколом также устанавливаются привилегии и иммунитеты не только генсеку организации и членам его семьи, но и его заместителям и членам их семей в объеме, предусмотренном Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года.
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Кроме того, протоколом вносятся изменения, согласно которым в работе Совета коллективной безопасности ОДКБ могут принимать участие главы правительств государств - членов при условии обладания ими в соответствии с национальными законодательствами полномочиями в области обороны и безопасности государства, аналогичными полномочиям главы государства в данной сфере.
Протоколом также учитывается проведенная в Армении конституционная реформа, согласно которой страна перешла к парламентской форме правления, в результате этого верховным главнокомандующим вооруженными силами республики, наделенным полномочиями принимать решения об их использовании, вместо президента стал премьер-министр.
Положениями третьего протокола предусматривается предоставлять государствам, не входящим в ОДКБ, и международным организациям статус наблюдателя в случае их заинтересованности в изучении правовой базы, опыта и практики деятельности ОДКБ без принятия обязательств по участию в практических мероприятиях организации. Кроме того, государствам и организациям, которые разделяют цели и принципы ОДКБ, готовы развивать отношения взаимовыгодного сотрудничества с ОДКБ, может быть предоставлен статус партнера организации.
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