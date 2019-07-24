В ассоциации аэропортов назвали идею о платных курилках избыточной

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Международная ассоциация аэропортов выступает за восстановление курительных комнат в аэропортах, но считает предложение о взимании платы за пользование ими избыточным, сообщил РИА Новости исполнительный директор Международной ассоциации аэропортов Сергей Никотин.

Госдума в июле приняла в первом чтении законопроект о возврате курилок в здания аэропортов. Газета "Известия" в среду сообщила , что депутаты в поправках планируют предложить сделать курилки платными.

"Ассоциация всегда выступала за восстановление курительных комнат в аэропортах исходя из интересов всех авиапассажиров. Прежде всего речь шла о некурящих, так как они были вынуждены дышать табачным дымом в местах общего пользования. Именно поэтому мы считаем предложение о взимании платы за пользование курилками избыточным", - сообщил РИА Новости Никотин.

"Мы следим за изменениями в российском законодательстве. Пока инициатива не утверждена, говорить о планах по организации мест для курения в изолированных помещениях аэропорта преждевременно. Однако стоит отметить, что возврат специальных курительных комнат позволит обеспечить более комфортные условия для курящих пассажиров в зонах вылета и транзита", - сообщили, в свою очередь, РИА Новости в пресс-службе международного аэропорта "Домодедово".

В конце 2017 года депутат от ЕР Сергей Боярский внес в Госдуму законопроект, допускавший курение в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов. В феврале 2018 года профильный думский комитет по охране здоровья рекомендовал уточнить его редакцию до первого чтения, и автор сделал это. Затем комитет по транспорту и строительству (соисполнитель по законопроекту) рекомендовал Госдуме принять его в первом чтении, как и комитет по охране здоровья. Однако Минздрав выступил против этого законопроекта. По мнению ведомства, возвращение курительных комнат в аэропорты будет способствовать увеличению числа курильщиков и росту заболеваний, обусловленных потреблением сигарет.