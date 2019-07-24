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РИА Новости

Курилки в аэропортах предложили сделать платными

09:53
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКурительная комната
Курительная комната
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили включить в законопроект о возвращении курилок в аэропорты пункт о платном входе. Об этом газете "Известия" рассказал первый зампред комитет по охране здоровья нижней палаты Федор Тумусов.
Парламентарий отметил, что оборудование курительных комнат потребует дополнительных расходов, поэтому их можно переложить на непосредственных пользователей.
"Мы считаем, что платить должны курильщики, которые будут пользоваться этими комнатами. Сколько может стоить вход в курилки, сейчас сказать сложно. На мой взгляд, цена должна составлять 50–100 рублей", — пояснил Тумусов.
По словам депутата, технические условия содержания курительных комнат (например, предельный уровень табачного дыма вблизи таких помещений) следует установить в отдельном нормативно-правовом акте.
"Мы уверены, что никакого запаха и дыма около таких комнат быть не должно, то есть аэропорты должны закупить соответствующие вентиляционные системы", — отметил Тумусов.
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