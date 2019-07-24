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РИА Новости

На Урале осудили сотрудницу почты за присвоение лотерейных билетов

Вчера, 16:47
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПродажа лотерейных билетов
Продажа лотерейных билетов
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл – РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к 1,5 годам колонии бывшего руководителя отдела продаж екатеринбургского филиала "Почты России", которая присвоила себе лотерейные билеты на сумму более 2 миллионов рублей, чтобы получить по ним выигрыши, сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, в отдел, которым руководила женщина, поступали лотерейные билеты для дальнейшей реализации. Согласно правилам, "Почта России" обязана еженедельно производить закрытие текущего тиража, передавать отчеты по результатам распространения и утилизировать нереализованные билеты. Эти обязанности входили в полномочия обвиняемой, которая вместо утилизации с декабря 2017 по март 2018 года забрала себе вверенные ей 21373 лотерейных билета стоимостью 100 рублей каждый.
Впоследствии, как отметили в прокуратуре, она использовала билеты при розыгрыше соответствующих тиражей лотерей и получала по ним выигрыши. Уголовное дело было возбуждено по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).
"Кировский районный суд Екатеринбурга назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", – говорится в сообщении.
Отмечается, что женщина полностью признала свою вину, в связи с чем дело было рассмотрено в порядке особого судопроизводства – без допроса свидетелей и исследования доказательств.
Пункт продажи лотерейных билетов
18 июля, 16:40
Путин запретил бестиражные лотереи в интернете
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ЕкатеринбургПроисшествия
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