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РИА Новости
Медиавойны

СЖР привлечет внимание международных организаций к блокировке Baltnews.lv

Вчера, 16:33
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Союза журналистов России Владимир Соловьев
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Союз журналистов России обратит внимание международных журналистских организаций на блокировку сайта Baltnews.lv, сообщил РА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.
Ранее власти Латвии заблокировали принадлежащий МИА "Россия сегодня" сайт Baltnews.lv, заявив о его угрозе суверенитету Украины.
Студия радио Sputnik
18 июля, 15:48
В Эстонии Sputnik назвали "зловещим пропагандистским каналом"
"Мы выражаем глубокую озабоченность в связи с блокировкой Baltnews и, конечно, обратим внимание международных журналистских организаций на этот вопрос", - сказал Соловьев.
Как отметил глава СРЖ, в "соседних республиках" декларируется свобода слова, но на деле она не соблюдается.
Член комитета Госдумы по информполитике Евгений Ревенко ранее заявил РИА Новости, что блокировка сайта Baltnews.lv в очередной раз подтверждает, что свобода слова на Западе - лишь фигура речи, а также свидетельствует об эффективной работе российских СМИ за рубежом.
Посольство Российской Федерации в Великобритании
12 июля, 21:58
Российское посольство заявило о дискриминации RT и Sputnik в Британии
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
В частности, МИД Литвы в апреле 2014 года отказал в аккредитации собкору РИА Новости Ирине Павловой, причины власти не объяснили. В мае 2019 года в аэропорту Вильнюса был задержан шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем с формулировкой "угроза национальной безопасности", ему запретили въезд в стране на пять лет. В июле суд в Вильнюсе утвердил решение о блокировке Sputnik Литва. А в главном штабе сил обороны Эстонии назвали Sputnik Эстония "зловещим пропагандистским каналом", заявив, что агентство публикует пресс-релизы армии, но с "провокационными" заголовками.
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МедиавойныСоюз журналистов РоссииМИА "Россия сегодня"Владимир СоловьевЛатвияРоссияУкраинаВ мире
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