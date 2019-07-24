СЖР привлечет внимание международных организаций к блокировке Baltnews.lv

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Союз журналистов России обратит внимание международных журналистских организаций на блокировку сайта Baltnews.lv, сообщил РА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.

Ранее власти Латвии заблокировали принадлежащий МИА "Россия сегодня" сайт Baltnews.lv, заявив о его угрозе суверенитету Украины.

"Мы выражаем глубокую озабоченность в связи с блокировкой Baltnews и, конечно, обратим внимание международных журналистских организаций на этот вопрос", - сказал Соловьев.

Как отметил глава СРЖ, в "соседних республиках" декларируется свобода слова, но на деле она не соблюдается.

Член комитета Госдумы по информполитике Евгений Ревенко ранее заявил РИА Новости, что блокировка сайта Baltnews.lv в очередной раз подтверждает, что свобода слова на Западе - лишь фигура речи, а также свидетельствует об эффективной работе российских СМИ за рубежом.

Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".