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РИА Новости
Медиавойны

В Латвии заблокировали принадлежащий МИА "Россия сегодня" сайт Baltnews.lv

Вчера, 14:31
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© РИА НовостиГлавная страница сайта Baltnews.lv
Главная страница сайта Baltnews.lv
© РИА Новости
Главная страница сайта Baltnews.lv
МОСКВА/РИГА, 24 июл — РИА Новости. Власти Латвии заблокировали сайт Baltnews.lv, принадлежащий МИА "Россия сегодня", из-за того, что он якобы угрожает суверенитету Украины.
Уведомление об этом направил администратору сайта Институт математики и информатики Латвийского университета, выполняющий функции национального администратора доменов. Электронное письмо подписала Илзе Бибере, администратор реестра доменов из отдела сетевых решений. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"NIC.LV приостановила доменное имя baltnews.lv и заблокировала его техническую базу 24 июля 2019 года", — говорится в уведомлении.
Из него следует, что причиной блокировки стало решение латвийского МИД о том, что регистрация доменного имени baltnews.lv нарушает положения регламента Совета ЕС от 17 марта 2014 года "относительно ограничительных мер в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Виновным в нарушении грозит уголовная ответственность, говорится в документе.
Стенд телеканала RT
9 июля, 14:33
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Бибере подтвердила РИА Новости, что регистратор получил соответствующее письмо из правительства Латвии, но информации о том, почему это требование появилось только сейчас, у него нет. "Согласно этому закону, домен можно заблокировать в любой момент", — отметила Бибере.
Предоставить сайту Baltnews само письмо от МИД, а также привести формулировку, на основании которой было принято решение о блокировке, регулятор отказался, сославшись на конфиденциальность этой информации.
Как сообщает корреспондент РИА Новости в Риге, сейчас сайт в Латвии недоступен.

Реакция России

В российском МИД усмотрели в блокировке Baltnews.lv стремление Риги зачистить свое информпространство от независимых СМИ. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что ожидают осуждения этого шага от профильных структур и неправительственных организаций, прежде всего ОБСЕ.
Постоянное представительство России при ОБСЕ выразило обеспокоенность блокировкой сайта.
"Это очередной пример жесткой цензуры свободы слова и прессы на территории ОБСЕ, который идет вразрез с громко декларируемыми заявлениями Риги о приверженности принципам демократии", — говорится в сообщении дипмиссии в твиттере.
Решение латвийских властей прокомментировал член комитета Госдумы по информполитике Евгений Ревенко. По его мнению, блокировка Baltnews.lv в очередной раз подтверждает, что свобода слова на Западе — лишь фигура речи, и свидетельствует об эффективной работе российских СМИ за рубежом.
Озабоченность выразили и в Союзе журналистов России. Глава организации Владимир Соловьев отметил, что в странах Балтии декларируется свобода слова, но на деле не соблюдается. СЖР обратит внимание международных журналистских организаций на блокировку Baltnews.lv, добавил он.
Студия информационного агентства Sputnik
12 апреля, 21:08
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Российские СМИ в Прибалтике

Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. Так, в августе 2016 года в Эстонии задержали издателя Baltnews Александра Корнилова. Его подозревали в подделке документов и представлении налогово-таможенному департаменту неверных данных.
С 12 июля этого года в Литве заблокирован сайт Sputnik Литва. Поводом для запрета стала жалоба Литовского радио и телевидения на нарушения авторского права: как утверждали представители LRT, агентство размещало их материалы без разрешения. На блокировке сайта настаивали и депутаты сейма Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис, которые заявляли, что материалы, опубликованные Sputnik Литва, "искажают реальность" литовской политики, в том числе историю так называемых литовских партизан.
А в мае литовские власти выдворили из страны шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема, гражданина Латвии. Ему запрещен въезд на пять лет с формулировкой "Угроза национальной безопасности".
Как отмечали в российском МИД, эти действия говорят о явных признаках скоординированной линии Прибалтийских государств и наглядно демонстрируют, "чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
18 июня, 18:44
Симоньян прокомментировала призывы запретить доступ к Sputnik Литва
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МедиавойныМИА "Россия сегодня"ЛатвияВ мире
Популярные комментарии
все государственные сми, пропаганда. чем их меньше тем лучше. Риа ру самый яркий пример. хуже только РТ. закрыть все. в том числе и в России. пусть частники берут рынок и делаю дела. государственные конторы, брешут. обманывают, юлят.
24 июля, 15:00
Nerp
26310227
Боятся правды русофобы......
24 июля, 14:48
Стас Титов
1810004
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