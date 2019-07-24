В Латвии заблокировали принадлежащий МИА "Россия сегодня" сайт Baltnews.lv

МОСКВА/РИГА, 24 июл — РИА Новости. Власти Латвии заблокировали сайт Власти Латвии заблокировали сайт Baltnews.lv , принадлежащий МИА "Россия сегодня", из-за того, что он якобы угрожает суверенитету Украины.

Уведомление об этом направил администратору сайта Институт математики и информатики Латвийского университета, выполняющий функции национального администратора доменов. Электронное письмо подписала Илзе Бибере, администратор реестра доменов из отдела сетевых решений. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"NIC.LV приостановила доменное имя baltnews.lv и заблокировала его техническую базу 24 июля 2019 года", — говорится в уведомлении.

Из него следует, что причиной блокировки стало решение латвийского МИД о том, что регистрация доменного имени baltnews.lv нарушает положения регламента Совета ЕС от 17 марта 2014 года "относительно ограничительных мер в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Виновным в нарушении грозит уголовная ответственность, говорится в документе.

Бибере подтвердила РИА Новости, что регистратор получил соответствующее письмо из правительства Латвии, но информации о том, почему это требование появилось только сейчас, у него нет. "Согласно этому закону, домен можно заблокировать в любой момент", — отметила Бибере.

Предоставить сайту Baltnews само письмо от МИД, а также привести формулировку, на основании которой было принято решение о блокировке, регулятор отказался, сославшись на конфиденциальность этой информации.

Как сообщает корреспондент РИА Новости в Риге, сейчас сайт в Латвии недоступен.

Реакция России

В российском МИД усмотрели в блокировке Baltnews.lv стремление Риги зачистить свое информпространство от независимых СМИ. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что ожидают осуждения этого шага от профильных структур и неправительственных организаций, прежде всего ОБСЕ.

Постоянное представительство России при ОБСЕ выразило обеспокоенность блокировкой сайта.

"Это очередной пример жесткой цензуры свободы слова и прессы на территории ОБСЕ, который идет вразрез с громко декларируемыми заявлениями Риги о приверженности принципам демократии", — говорится в сообщении дипмиссии в твиттере

Решение латвийских властей прокомментировал член комитета Госдумы по информполитике Евгений Ревенко. По его мнению, блокировка Baltnews.lv в очередной раз подтверждает, что свобода слова на Западе — лишь фигура речи, и свидетельствует об эффективной работе российских СМИ за рубежом.

Озабоченность выразили и в Союзе журналистов России. Глава организации Владимир Соловьев отметил, что в странах Балтии декларируется свобода слова, но на деле не соблюдается. СЖР обратит внимание международных журналистских организаций на блокировку Baltnews.lv, добавил он.

Российские СМИ в Прибалтике

Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. Так, в августе 2016 года в Эстонии задержали издателя Baltnews Александра Корнилова. Его подозревали в подделке документов и представлении налогово-таможенному департаменту неверных данных.

С 12 июля этого года в Литве заблокирован сайт Sputnik Литва. Поводом для запрета стала жалоба Литовского радио и телевидения на нарушения авторского права: как утверждали представители LRT, агентство размещало их материалы без разрешения. На блокировке сайта настаивали и депутаты сейма Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис, которые заявляли, что материалы, опубликованные Sputnik Литва, "искажают реальность" литовской политики, в том числе историю так называемых литовских партизан.

А в мае литовские власти выдворили из страны шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема, гражданина Латвии. Ему запрещен въезд на пять лет с формулировкой "Угроза национальной безопасности".