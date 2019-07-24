Адвокат украинских моряков не знает о договоренности об их возвращении

КИЕВ, 24 июл - РИА Новости. Адвокат арестованных в России украинских моряков Николай Полозов заявил, что ему не известно о якобы договоренности об их возвращении на родину.

Ранее омбудсмен Украины Людмила Денисова заявила, что достигнуты договоренности о возвращении украинских моряков, уже оформляются последние документы.

"Могу сказать, что ведутся переговоры, но на какой они стадии, когда будут реализованы на практике - я не знаю, так как не принимаю в них участие. Если будут проводиться какие-то процессуальные действия, по оформлению документов, нам об этом станет известно, ведь при отсутствии защитников моряки не будут их подписывать. Но пока никто ничего не говорил. У нас с вчерашнего дня началась новая стадия - ознакомление с материалами уголовного дела", - сказал адвокат в комментарии телеканалу "Общественное ТВ" в среду.

Утром 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.