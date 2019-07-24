В Красноярске потушили пожар на пилораме

КРАСНОЯРСК, 24 июл - РИА Новости. Пожар на пилораме в Советском районе Красноярска полностью ликвидирован, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.
Ранее сообщалось, что пожар на площади 900 квадратных метров начался рано утром. На открытой территории горели пиломатериалы и отходы лесопиления. В 4.28 (0.28 мск) огонь был локализован. Пожар тушили 48 человек. Пострадавших нет.
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"В 17.43 (13.43 мск - ред) полная ликвидация, площадь 900 квадратных метров. Причина устанавливается", - сказал представитель главка.