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РИА Новости

В Красноярске потушили пожар на пилораме

Вчера, 16:16
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© Фото : МЧС РоссииПожар на пилораме в Красноярске. 24 июля 2019
Пожар на пилораме в Красноярске. 24 июля 2019
© Фото : МЧС России
Пожар на пилораме в Красноярске. 24 июля 2019
КРАСНОЯРСК, 24 июл - РИА Новости. Пожар на пилораме в Советском районе Красноярска полностью ликвидирован, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.
Ранее сообщалось, что пожар на площади 900 квадратных метров начался рано утром. На открытой территории горели пиломатериалы и отходы лесопиления. В 4.28 (0.28 мск) огонь был локализован. Пожар тушили 48 человек. Пострадавших нет.
Сотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС
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"В 17.43 (13.43 мск - ред) полная ликвидация, площадь 900 квадратных метров. Причина устанавливается", - сказал представитель главка.
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