В Красноярске загорелась пилорама

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Дерево горит на пилораме на северо-востоке Красноярска на площади 900 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В Красноярске произошло загорание на пилораме на площади 900 квадратных метров. Горят на открытой территории пиломатериалы и отходы лесопиления", - сказал собеседник.
© Фото : МЧС РоссииПожар на пилораме в Красноярске. 24 июля 2019
© Фото : МЧС России
Пожар на пилораме в Красноярске. 24 июля 2019
В 4.28 огонь был локализован. Пожар тушат 48 человек.
Пострадавших нет.
Региональный главке МЧС уточняет, что пилорама расположена по адресу Башиловская улица 18.
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