Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Госдума приняла закон, который позволит большему числу семей получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка.

Сейчас такое право есть только у семей, в которых размер среднедушевого дохода не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.

Согласно документу, теперь нуждающимися семьями будут считаться те, где доход ниже двукратной величины этого показателя.

Кроме того, в законе предлагается увеличить срок, на который назначается ежемесячная выплата в связи с рождением первого или второго ребенка: сначала до достижения возраста одного года, а после подачи заявлений — до двух и трех лет.

Также в законе говорится об увеличении срока со дня рождения ребенка, в течение которого можно подать заявление о выплате. Сейчас это полтора года, а будет — три.

Как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, эти изменения коснутся 70% семей, где родился первый или второй ребенок.

Тему выплат пособий на детей от полутора до трех лет затронули во время прямой линии президента Владимира Путина. Глава государства заявил, что выплаты должны распространяться на семьи с доходом в два прожиточных минимума. Сейчас эта планка установлена на уровне полутора прожиточных минимумов.

Путин отметил, что семьи с доходом порядка 45 тысяч рублей с 1 января будут получать выплаты на ребенка в среднем 10-11 тысяч рублей.

Глава Минтруда Максим Топилин пообещал реализовать поручение президента.