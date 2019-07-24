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Медиавойны

В Госдуме прокомментировали блокировку сайта Baltnews.lv

Вчера, 16:00
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко
Член Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Член Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Блокировка латвийскими властями принадлежащего МИА "Россия сегодня" сайта Baltnews.lv в очередной раз подтверждает, что свобода слова на Западе - лишь фигура речи, а также свидетельствует об эффективной работе российских СМИ за рубежом, считает член комитета Госдумы по информполитике Евгений Ревенко ("Единая Россия").
Ранее власти Латвии заблокировали принадлежащий МИА "Россия сегодня" сайт Baltnews.lv, заявив о его угрозе суверенитету Украины.
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"Сложилась заковыристая ситуация, когда на территории Латвии блокируется сайт, имеющий отношение к МИА "Россия сегодня", но под предлогом угрозы безопасности совершенному другому государству - Украине. Очевидно, это не слишком замаскированный предлог для продолжения зачистки информационного поля у себя, на территории Балтии, с тем, чтобы изолировать русскоязычное население от возможности получать информацию из источников, которые не находятся под контролем латвийских властей", - сказал РИА Новости Ревенко.
По его словам, "это еще одна иллюстрация того, что свобода слова на Западе - это лишь фигура речи, каждый ее понимает по-своему".
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" Кроме всего прочего, это еще является иллюстрацией эффективности работы наших средств массовой информации, которые доступным и понятным языком могут рассказывать о тех событиях, которые интересуют, в том числе аудиторию за пределами РФ", - отметил депутат Госдумы.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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В частности, МИД Литвы в апреле 2014 года отказал в аккредитации собкору РИА Новости Ирине Павловой, причины власти не объяснили. В мае 2019 года в аэропорту Вильнюса был задержан шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем с формулировкой "угроза национальной безопасности", ему запретили въезд в стране на пять лет. В июле суд в Вильнюсе утвердил решение о блокировке Sputnik Литва. А в главном штабе сил обороны Эстонии назвали Sputnik Эстония "зловещим пропагандистским каналом", заявив, что агентство публикует пресс-релизы армии, но с "провокационными" заголовками.
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МедиавойныМИА "Россия сегодня"Евгений РевенкоГосдума РФЛатвияРоссияУкраинаВ мире
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