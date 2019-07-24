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РИА Новости
Культура

"Богемскую рапсодию" обновили после миллиарда просмотров на YouTube

Вчера, 15:49
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CC BY-SA 3.0 / Thomas Steffan / Queen live in Frankfurt, GermanyРок-группа "Queen" во время концерта во Франкфурте, Германия
Рок-группа Queen во время концерта во Франкфурте, Германия
CC BY-SA 3.0 / Thomas Steffan / Queen live in Frankfurt, Germany
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Публике представили обновленную версию клипа на песню "Богемская рапсодия" после того, как он набрал миллиард просмотров на YouTube, сообщает пресс-служба Google.
"Музыкальное видео группы Queen на культовую песню Bohemian Rhapsody набрало один миллиард просмотров на YouTube. Это самый старый ролик, достигший подобной отметки, и первый клип эпохи 70-х, ставший настолько популярным среди пользователей", — говорится в сообщении пресс-службы.
Новую версию ролика с более высоким разрешением и улучшенным звуком опубликовали на том же канале, сохранив количество лайков и комментариев.
Песня входит в альбом "A Night at the Opera" ("Ночь в опере"), который вышел в 1975 году.
Кадр из фильма Богемская рапсодия
21 июля, 17:56
"Богемская рапсодия" побила рекорд просмотров старых хитов на YouTube
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