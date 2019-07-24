"Богемскую рапсодию" обновили после миллиарда просмотров на YouTube

Рок-группа "Queen" во время концерта во Франкфурте, Германия

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Публике представили обновленную версию клипа на песню "Богемская рапсодия" после того, как он набрал миллиард просмотров на YouTube, сообщает пресс-служба Google.

"Музыкальное видео группы Queen на культовую песню Bohemian Rhapsody набрало один миллиард просмотров на YouTube. Это самый старый ролик, достигший подобной отметки, и первый клип эпохи 70-х, ставший настолько популярным среди пользователей", — говорится в сообщении пресс-службы.

Новую версию ролика с более высоким разрешением и улучшенным звуком опубликовали на том же канале, сохранив количество лайков и комментариев.