Советник Эрдогана опроверг слухи о кончине президента

АНТАКЬЯ, 24 июл — РИА Новости. Советник главы турецкой правящей Партии справедливости и развития Ясин Актай в комментарии РИА Новости опроверг слухи о смерти президента страны и лидера партии Тайипа Эрдогана.
"Эти новости не соответствуют действительности. Каждый год в это время, как правило, наш президент находится в отпуске. Его отсутствие в этот период создает благоприятный фон для таких спекуляций", — сказал собеседник агентства.
По его словам, к распространению слухов о кончине Эрдогана в арабских соцсетях причастны "армии троллей".
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