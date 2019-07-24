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РИА Новости

Советник Эрдогана опроверг слухи о кончине президента

Вчера, 15:38
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© Фото : официальный сайт президента ТурцииПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выставке оборонной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выставке оборонной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле
© Фото : официальный сайт президента Турции
АНТАКЬЯ, 24 июл — РИА Новости. Советник главы турецкой правящей Партии справедливости и развития Ясин Актай в комментарии РИА Новости опроверг слухи о смерти президента страны и лидера партии Тайипа Эрдогана.
"Эти новости не соответствуют действительности. Каждый год в это время, как правило, наш президент находится в отпуске. Его отсутствие в этот период создает благоприятный фон для таких спекуляций", — сказал собеседник агентства.
По его словам, к распространению слухов о кончине Эрдогана в арабских соцсетях причастны "армии троллей".
Президент Турции Тайип Эрдоган выступает на митинге в память жертв государственного переворота 2016 года. 15 июля 2019
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