МИД не ожидает изменений в отношениях с Лондоном после назначения Джонсона

"Я не думаю, что что-то изменится в ближайшее время, потому что Борис Джонсон принадлежит к той команде, которая как раз эти отношения портила достаточно длительное время. Несмотря на то, что он в свое время нанес визит в Москву в свою бытность министром иностранных дел, эта линия остается неизменной. Наверное, эта линия будет иметь долгосрочный характер до тех пор, пока в Великобритании не произойдут крупные изменения", - сказал Келин.