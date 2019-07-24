МИД не ожидает изменений в отношениях с Лондоном после назначения Джонсона

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Москва не ожидает изменений в отношениях с Лондоном в связи с приходом Бориса Джонсона на пост премьер-министра Великобритании, заявил РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.
Во вторник были объявлены результаты выборов лидера Консервативной партии, им стал Борис Джонсон. Прежний лидер Тереза Мэй ушла в отставку с поста в июне после того, как не смогла справиться с проблемами Brexit и объединить партию. В отставку с поста премьера Мэй уйдет в среду во второй половине дня, после чего в должность премьера вступит Джонсон. Новый лидер консерваторов назвал своими приоритетами борьбу с оппозицией и выход из ЕС до 31 октября.
"Я не думаю, что что-то изменится в ближайшее время, потому что Борис Джонсон принадлежит к той команде, которая как раз эти отношения портила достаточно длительное время. Несмотря на то, что он в свое время нанес визит в Москву в свою бытность министром иностранных дел, эта линия остается неизменной. Наверное, эта линия будет иметь долгосрочный характер до тех пор, пока в Великобритании не произойдут крупные изменения", - сказал Келин.
По его словам, учитывая то, что Джонсона не поддержало большое количество депутатов даже в Консервативной партии, нет уверенности, что это правительство обретет устойчивую поддержку как среди населения Британии, так и в парламенте. Дипломат отметил, что эксперты не исключают проведения осенью новых, теперь уже всеобщих парламентских выборов.
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