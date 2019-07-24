В римском метро можно получить билет, сдав бутылки

Специальные автоматы будут в течение года работать на трех станциях трех линий римской подземки. Каждая бутылка оценивается в 5 евроцентов, таким образом, билет за одну поездку в "пластиковом" эквиваленте будет стоить 30 сданных бутылок. Полученный бонус автомат направит на счет в специальном приложении, которое позволит рассчитаться за проезд.