В ДНР заявили, что украинские силовики дважды обстреляли беспилотник ОБСЕ

"Участились случаи обстрелов БПЛА СММ со стороны украинских оккупантов. Так, 23и 24 июля беспилотник ОБСЕ подвергался обстрелам в районе населенного пункта Чермалык, что также подтверждается в официальном отчете миссии", - сказал Безсонов.