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РИА Новости

В ДНР заявили, что украинские силовики дважды обстреляли беспилотник ОБСЕ

Вчера, 15:13
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские силовики дважды открывали огонь по беспилотнику миссии ОБСЕ в районе подконтрольного Киеву поселка Чермалык, заявил в среду журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
"Участились случаи обстрелов БПЛА СММ со стороны украинских оккупантов. Так, 23и 24 июля беспилотник ОБСЕ подвергался обстрелам в районе населенного пункта Чермалык, что также подтверждается в официальном отчете миссии", - сказал Безсонов.
По его словам, в районе Чермалыка украинские силовики "с целью сокрытия техники и вооружения от наблюдателей ОБСЕ" развернули станцию помех, которая блокирует работы беспилотников.
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