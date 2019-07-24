В ДНР заявили, что украинские силовики дважды обстреляли беспилотник ОБСЕ

ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские силовики дважды открывали огонь по беспилотнику миссии ОБСЕ в районе подконтрольного Киеву поселка Чермалык, заявил в среду журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
"Участились случаи обстрелов БПЛА СММ со стороны украинских оккупантов. Так, 23и 24 июля беспилотник ОБСЕ подвергался обстрелам в районе населенного пункта Чермалык, что также подтверждается в официальном отчете миссии", - сказал Безсонов.
По его словам, в районе Чермалыка украинские силовики "с целью сокрытия техники и вооружения от наблюдателей ОБСЕ" развернули станцию помех, которая блокирует работы беспилотников.