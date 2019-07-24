Доля современных вооружений в ядерной триаде России вырастет до 85%

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Уровень оснащения российских Стратегических ядерных сил современной техникой достигнет 85% до конца года, сообщил в среду врио начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Виктор Познихир.
В мае президент Владимир Путин заявлял, что сейчас этот показатель составляет 82%.
27 июля 2018, 08:00Новая триада. Чем вооружат ядерные силы России в ближайшие годы
"В целом, по итогам года уровень оснащенности наших Стратегических ядерных сил современными образцами вооружения будет доведен до 85%", - сказал Познихир в Совете Федерации.