Доля современных вооружений в ядерной триаде России вырастет до 85%

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Уровень оснащения российских Стратегических ядерных сил современной техникой достигнет 85% до конца года, сообщил в среду врио начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Виктор Познихир.

В мае президент Владимир Путин заявлял, что сейчас этот показатель составляет 82%.