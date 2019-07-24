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РИА Новости
Новое оружие России

Доля современных вооружений в ядерной триаде России вырастет до 85%

Вчера, 15:07
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТранспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс"
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 Ярс
© РИА Новости / Максим Блинов
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Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс"
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Уровень оснащения российских Стратегических ядерных сил современной техникой достигнет 85% до конца года, сообщил в среду врио начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Виктор Познихир.
В мае президент Владимир Путин заявлял, что сейчас этот показатель составляет 82%.
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"В целом, по итогам года уровень оснащенности наших Стратегических ядерных сил современными образцами вооружения будет доведен до 85%", - сказал Познихир в Совете Федерации.
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Новое оружие РоссииВиктор ПознихирСовет Федерации РФВ мире
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