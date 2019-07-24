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РИА Новости

В МИД рассказали о реакции партнеров на концепцию по Персидскому заливу

Вчера, 15:00
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Партнеры РФ с большим интересом отнеслись к Концепции коллективной безопасности в зоне Персидского залива, заявил журналистам замглавы российского МИД Михаил Богданов.
"Отнеслись с большим интересом, потому что это комплексное предложение, всеобъемлющая концепция, которая никого не обижает, а наоборот, призывает к консенсусу", - сказал Богданов, отвечая на вопрос, как восприняли приглашенные представители иностранных государств представленную накануне в МИД РФ концепцию безопасности в Персидском заливе.
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Отвечая на уточняющий вопрос, какова была реакция представителей ЕС, Богданов выразил уверенность, что "все заинтересованы понять". "Во всяком случае, все пришли, это уже показатель интереса", - добавил замглавы МИД РФ.
В среду МИД РФ представил российскую концепцию безопасности в Персидском заливе на специальном мероприятии в министерстве. Среди предлагаемых Россией мер - отказ от размещения иностранных военных баз в регионе. Документ презентовали аккредитованным в Москве представителям арабских государств, Ирана, Турции, "пятерки" постоянных членов СБ ООН, Евросоюза, ЛАГ и стран БРИКС.
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Михаил БогдановМИД РФРоссияВ мире
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