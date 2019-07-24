В МИД рассказали о реакции партнеров на концепцию по Персидскому заливу

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Партнеры РФ с большим интересом отнеслись к Концепции коллективной безопасности в зоне Персидского залива, заявил журналистам замглавы российского МИД Михаил Богданов.
"Отнеслись с большим интересом, потому что это комплексное предложение, всеобъемлющая концепция, которая никого не обижает, а наоборот, призывает к консенсусу", - сказал Богданов, отвечая на вопрос, как восприняли приглашенные представители иностранных государств представленную накануне в МИД РФ концепцию безопасности в Персидском заливе.
Отвечая на уточняющий вопрос, какова была реакция представителей ЕС, Богданов выразил уверенность, что "все заинтересованы понять". "Во всяком случае, все пришли, это уже показатель интереса", - добавил замглавы МИД РФ.
В среду МИД РФ представил российскую концепцию безопасности в Персидском заливе на специальном мероприятии в министерстве. Среди предлагаемых Россией мер - отказ от размещения иностранных военных баз в регионе. Документ презентовали аккредитованным в Москве представителям арабских государств, Ирана, Турции, "пятерки" постоянных членов СБ ООН, Евросоюза, ЛАГ и стран БРИКС.