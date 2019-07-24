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РИА Новости

Кличко пока не сообщили о возможном увольнении с поста мэра Киева

Вчера, 14:58
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко
© РИА Новости / Евгений Котенко
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КИЕВ, 24 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь мэра Киева Виталия Кличко Оксана Зиновьева заявила, что ни Кличко, ни его администрация пока не получали информацию о его возможном увольнении с поста главы Киевской горадминистрации.
Ранее в среду шеф-редактор украинского издания "Обозреватель" Орест Сохар сообщил, что офис Зеленского хочет сместить мэра Киева Виталия Кличко и уже попросил правительство сделать соответствующее представление. Кабмин Украины подтвердил получение письма из офиса президента Владимира Зеленского с представлением об увольнении мэра Кличко.
"Письмо адресовано не в Киевскую горадминистрацию, не мэру, и там адресат написан - Александр Сергеевич (Саенко - ред.). Нам об этом не сообщали. И это же письмо (Андрея - ред.) Богдана о том, чтобы подготовить представление, а почему, собственно, не появилось само представление? И направлено ли оно в кабмин? Вот то, что выбросили в пространство, то мы и обсуждаем. Копию или сообщение о таком письме нам еще не прислали", - сказала Зиновьева в комментарии украинскому "24 каналу".
Виталий Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года и пост главы городской администрации с 25 июня 2014 года.
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