Кличко пока не сообщили о возможном увольнении с поста мэра Киева

КИЕВ, 24 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь мэра Киева Виталия Кличко Оксана Зиновьева заявила, что ни Кличко, ни его администрация пока не получали информацию о его возможном увольнении с поста главы Киевской горадминистрации.

Ранее в среду шеф-редактор украинского издания "Обозреватель" Орест Сохар сообщил, что офис Зеленского хочет сместить мэра Киева Виталия Кличко и уже попросил правительство сделать соответствующее представление. Кабмин Украины подтвердил получение письма из офиса президента Владимира Зеленского с представлением об увольнении мэра Кличко.

"Письмо адресовано не в Киевскую горадминистрацию, не мэру, и там адресат написан - Александр Сергеевич (Саенко - ред.). Нам об этом не сообщали. И это же письмо (Андрея - ред.) Богдана о том, чтобы подготовить представление, а почему, собственно, не появилось само представление? И направлено ли оно в кабмин? Вот то, что выбросили в пространство, то мы и обсуждаем. Копию или сообщение о таком письме нам еще не прислали", - сказала Зиновьева в комментарии украинскому "24 каналу"