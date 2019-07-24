Мэй посоветовала Корбину покинуть пост лидера оппозиции

"А напоследок я скажу". Мэй дала понять, куда взойдет после премьерства В нынешнем западном понимании либерализм может быть только тоталитарным. Не нравится – свободен. Но в пределах камеры. И Мэй себя считает олицетворением именно такого либерализма. Она ясно дала это понять, отвечая президенту РФ в своей, "наверное, последней речи на посту премьера".