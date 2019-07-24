Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-24T14:40Z
https://ria.ru/20190724/1556834610.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155201/79/1552017915_0:113:3087:1849_1036x0_80_0_0_afaa4fee9287bcdd09ba0dd849fdbe0d.jpg
РИА Новости

Мэй посоветовала Корбину покинуть пост лидера оппозиции

Вчера, 14:40
300
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ЛОНДОН, 24 июл – РИА Новости, Мария Табак. Уходящая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй порекомендовала лидеру оппозиции Джереми Корбину последовать ее примеру и покинуть свой пост.
"Как лидер партии, принявший тот факт, что мое время закончено, говорю, что, возможно, пришло время и лидеру оппозиции сделать то же самое", - сказала Мэй во время последней в карьере премьера сессии ответов на вопросы парламентариев.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
18 июля, 18:05
"А напоследок я скажу". Мэй дала понять, куда взойдет после премьерства В нынешнем западном понимании либерализм может быть только тоталитарным. Не нравится – свободен. Но в пределах камеры. И Мэй себя считает олицетворением именно такого либерализма. Она ясно дала это понять, отвечая президенту РФ в своей, "наверное, последней речи на посту премьера".
Лейбористская партия в настоящее время расколота, Корбин не пользуется доверием многих членов партии. Кроме того, партию сотрясают скандалы, главный из которых связан с антисемитскими высказываниями ряда ее высокопоставленных представителей.
Несмотря на то, что Мэй последний раз предстала перед своими коллегами в качестве премьера, критика в ее адрес с их стороны ничуть не смягчилась. Мэй также не прониклась сентиментальностью, несмотря на поворотный момент в ее биографии, и резко парирует выпады парламентариев.
На вопрос о том, не будет ли лучшим решением нового премьера Бориса Джонсона немедленно объявить всеобщие выборы, Мэй категорично ответила: "Ответ на ваш вопрос - нет".
В среду днем Мэй подаст королеве Елизавете Второй прошение об отставке, после чего королева назначит премьером экс-главу МИД и бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона.
Борис Джонсон после объявления о назначении премьер-министром Великобритании. 23 июля 2019
23 июля, 14:53
Новый премьер Британии Борис Джонсон: умен и непредсказуем
180009
Обсудить 0
Джереми КорбинБорис ДжонсонТереза МэйВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
В Турции ответили на новое предложение США по зоне безопасности в Сирии
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в штаб-квартире партии после парламентских выборов в Киеве. 21 июля 2019
Зеленский обсудил с послами G7 выборы в Раду и ситуацию в Донбассе
Украинская автомобильная компания Богдан Моторс
На Украине антикоррупционное бюро провело обыск в "Богдан Моторс"
Здание Министерства иностранных дел РФ
Москва будет следить за выступлением Мюллера в конгрессе США
Лента
новостей
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД заявили о необходимости перезаключения договоров при жестком Brexit
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов
Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении 11 миллиардов рублей
В ДНР сообщили, что силовики подорвались на собственной мине в Донбассе
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
Китай посоветовал внешним силам "закрыть рот" по поводу Гонконга
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" обсудить транзит
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
В МИД рассказали о реакции партнеров на концепцию по Персидскому заливу
Вид на город Алеппо
В Алеппо восстановили рынок из списка всемирного наследия ЮНЕСКО
Мэр Киева Виталий Кличко
Кличко пока не сообщили о возможном увольнении с поста мэра Киева
Спецпрокурор Роберт Мюллер
Мюллер в конгрессе подтвердил обвинения во вмешательстве России в выборы
Борис Джонсон, избранный главой Консервативной партии, покидает свой предвыборный штаб на Грейт-колледж-стрит. 23 июля 2019
Мэй рада передать премьерство Джонсону
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко
Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:27КНДР не скована обязательствами в плане запуска ракет, считает эксперт
10:26Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие
10:25В Сочи вода ушла из подтопленных домов и дворов
10:24В СК рассказали о приборах, помогающих криминалистам на месте преступления
10:22На западе Москвы возник крупный лесной пожар
10:12Полиция и ФСБ разоблачили группу "строительных" аферистов
10:11Южная Корея представила России документы по полету военного самолета
10:09Под Самарой закрыли несанкционированный палаточный лагерь
10:01Для регистрации на выборы главы Калмыкии документы подали пять кандидатов
09:59"Роснефть" попросила налоговые льготы из-за сделки ОПЕК+
09:59Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:58Глава МИД Мальдив прокомментировал отмену виз с Россией
09:57Глава района в Забайкалье подал в отставку после критики Трутнева
09:56В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
09:53В Кургане женщина получила условный срок за привязывание детей к кровати
09:52Посольство Мальдив в России может появиться в 2020 году
09:50Мальдивы хотели бы расширить авиасообщение с Россией
09:49На выборы главы Астраханской области документы подали четыре кандидата
09:47Трамп выступил на фоне измененного символа президента США с двуглавым орлом
09:44В Крыму запустили официальный автобусный маршрут к границе с Украиной
Лента новостейМолния