Мэй посоветовала Корбину покинуть пост лидера оппозиции

ЛОНДОН, 24 июл – РИА Новости, Мария Табак. Уходящая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй порекомендовала лидеру оппозиции Джереми Корбину последовать ее примеру и покинуть свой пост.
"Как лидер партии, принявший тот факт, что мое время закончено, говорю, что, возможно, пришло время и лидеру оппозиции сделать то же самое", - сказала Мэй во время последней в карьере премьера сессии ответов на вопросы парламентариев.
18 июля, 18:05"А напоследок я скажу". Мэй дала понять, куда взойдет после премьерства В нынешнем западном понимании либерализм может быть только тоталитарным. Не нравится – свободен. Но в пределах камеры. И Мэй себя считает олицетворением именно такого либерализма. Она ясно дала это понять, отвечая президенту РФ в своей, "наверное, последней речи на посту премьера".
Лейбористская партия в настоящее время расколота, Корбин не пользуется доверием многих членов партии. Кроме того, партию сотрясают скандалы, главный из которых связан с антисемитскими высказываниями ряда ее высокопоставленных представителей.
Несмотря на то, что Мэй последний раз предстала перед своими коллегами в качестве премьера, критика в ее адрес с их стороны ничуть не смягчилась. Мэй также не прониклась сентиментальностью, несмотря на поворотный момент в ее биографии, и резко парирует выпады парламентариев.
На вопрос о том, не будет ли лучшим решением нового премьера Бориса Джонсона немедленно объявить всеобщие выборы, Мэй категорично ответила: "Ответ на ваш вопрос - нет".
В среду днем Мэй подаст королеве Елизавете Второй прошение об отставке, после чего королева назначит премьером экс-главу МИД и бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона.