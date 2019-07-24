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РИА Новости

В ДНР сообщили, что силовики подорвались на собственной мине в Донбассе

Вчера, 14:36
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские саперы подорвались на мине в районе подконтрольного Киеву Верхнеторецкого, сообщил в среду журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
"Вечером 23 июля вблизи позиций 92-й бригады в районе Верхнеторецкого произошел подрыв мины, в результате чего двое украинских саперов получили тяжелые ранения", - сказал Безсонов.
По его словам, только за последнюю неделю произошли три подобных случая.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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