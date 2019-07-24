В ДНР сообщили, что силовики подорвались на собственной мине в Донбассе

ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские саперы подорвались на мине в районе подконтрольного Киеву Верхнеторецкого, сообщил в среду журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

"Вечером 23 июля вблизи позиций 92-й бригады в районе Верхнеторецкого произошел подрыв мины, в результате чего двое украинских саперов получили тяжелые ранения", - сказал Безсонов.