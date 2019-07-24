Ивановская область приняла эстафету Всероссийского театрального марафона

ИВАНОВО, 24 июл – РИА Новости. Ивановская область с 23 по 24 июля принимает Всероссийский театральный марафон, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.

"Ивановской области эстафету передал Владимирский регион. Акция позволяет артистам обменяться опытом и дает возможность порадовать зрителей новыми постановками театров из других регионов", – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в рамках марафона Владимирский театр драмы 24 июля представит ивановской публике спектакль "Сны Гамлета" по мотивам трагедии Уильяма Шекспира и поэтический спектакль "Руки, которые не нужны" по творчеству Марины Цветаевой. Также в Иванове состоялся показ спектакля "Наташина мечта" по пьесе Ярославы Пулинович.

Театральный марафон продолжится в Костромском театре кукол, на сцене которого с 26 по 28 июля выступит Кинешемский драматический театр им. А.Н. Островского со спектаклями "Письма любви" Альберта Герни, "Белый перс в ожидании…" Бориса Винарского и "Его донжуанский список" Валентина Красногорова.