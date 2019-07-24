В Хабаровском крае приостановили работу лагеря, где погибли дети

Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019

ХАБАРОВСК, 24 июл — РИА Новости. Власти Хабаровского края ввели режим ЧС в районе комплекса "Холдоми", работа лагеря, где накануне погибли дети, остановлена.

Запрет будет действовать до отмены режима ЧС.

Директор Хабаровского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Ольга Олифер ранее подчеркивала, что пребывание детей в лагере может быть опасно как для их психики, так и для психики вожатых, которые стали участниками трагических событий.

Руководству лагеря рекомендовали остановить летнюю смену. Администрация отказалась, указав на то, что лагерь частный.

Трагедия в "Холдоми"

Пожар произошел в ночь на вторник. Одна девочка погибла на месте, две девочки и один мальчик позже скончались в реанимации. Еще четыре ребенка и пять взрослых получили различные травмы.

Всего в лагере находились 189 детей. Общая площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров, сгорели 20 из 26 палаток.

СК возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Расследованием занялся центральный аппарат ведомства.

Задержаны директор организации — владельца детского учреждения и директор самого лагеря.

Известно, что последняя проверка Госпожнадзора проходила в лагере в мае этого года. Руководству предписали к 1 августа устранить нарушения, одним из которых было отсутствие планов эвакуации.

По предварительным данным, причиной трагедии мог стать загоревшийся обогреватель.