Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований, сообщили СМИ

КИЕВ, 24 июл - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований, сообщило в среду издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в бюро.

Ранее директор бюро Роман Труба сообщил, что Порошенко не явился на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском". Госбюро расследований повторно вызвало Порошенко на допрос.

"Пятый президент Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований", - говорится в сообщении издания.