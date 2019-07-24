Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований, сообщили СМИ

КИЕВ, 24 июл - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований, сообщило в среду издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в бюро.
Ранее директор бюро Роман Труба сообщил, что Порошенко не явился на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском". Госбюро расследований повторно вызвало Порошенко на допрос.
"Пятый президент Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований", - говорится в сообщении издания.
Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов ранее подал в Государственное бюро расследований заявление, в котором обвинил Порошенко в отмывании средств и неуплате налогов при продаже завода "Кузница на рыбальском". По его словам, Порошенко легализовал 300 миллионов долларов доходов через офшорные компании, заключив несуществующую сделку за счет якобы украденных у украинской армии средств.