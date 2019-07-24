Мосгоризбирком прокомментировал дело о незаконных митингах

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Возбуждение СК уголовного дела по факту воспрепятствования деятельности избирательных комиссий после несогласованных митингов и пикетов у зданий Мосгоризбиркома не повлияет на принятие решений по регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы, сообщил РИА Новости председатель городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело о "воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий" после несогласованных митингов и пикетов Мосгоризбиркома. По данным следствия, в июле 2019 года участники "одного из движений" для давления на членов городского и окружных избиркомов организовали в Москве незаконные митинги и пикетирования зданий избирательных комиссий. По мнению СК РФ, это было "сопряжено с угрозами применения насилия против членов избирательных комиссий".

"Законом предусмотрено, что не могут баллотироваться люди осужденные. Возбуждение дела - это не приговор суда, вступивший в силу. У нас в свое время под домашним арестом (один из нынешних кандидатов в МГД и действующий муниципальный депутат района Зюзино Константин) Янкаускас был, но это не помешало ему баллотироваться. Ограничений законом никаких кандидатов не предусмотрено. По закону только люди, по которым вступил в силу приговор суда, тогда они лишаются права избираться", - сказал Горбунов.

Четырнадцатого июля несанкционированную акцию у Мосгоризбиркома провел ряд оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, которых не допустили до выборов из-за слишком большого числа недействительных подписей. Среди них Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин.

Во время митинга полицейские неоднократно объявляли в громкоговорители, что акция незаконна, призывая разойтись. В ответ участники акции начали скандировать лозунги и отказались уходить из сквера. Некоторые участники, включая организаторов, пытались разбить там палаточный лагерь. По итогам полиция задержала 25 человек.