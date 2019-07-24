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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Мосгоризбирком прокомментировал дело о незаконных митингах

Вчера, 14:00
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМосковская городская избирательная комиссия
Московская городская избирательная комиссия
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Возбуждение СК уголовного дела по факту воспрепятствования деятельности избирательных комиссий после несогласованных митингов и пикетов у зданий Мосгоризбиркома не повлияет на принятие решений по регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы, сообщил РИА Новости председатель городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.
Ранее сообщалось, что СК возбудил дело о "воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий" после несогласованных митингов и пикетов Мосгоризбиркома. По данным следствия, в июле 2019 года участники "одного из движений" для давления на членов городского и окружных избиркомов организовали в Москве незаконные митинги и пикетирования зданий избирательных комиссий. По мнению СК РФ, это было "сопряжено с угрозами применения насилия против членов избирательных комиссий".
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"Законом предусмотрено, что не могут баллотироваться люди осужденные. Возбуждение дела - это не приговор суда, вступивший в силу. У нас в свое время под домашним арестом (один из нынешних кандидатов в МГД и действующий муниципальный депутат района Зюзино Константин) Янкаускас был, но это не помешало ему баллотироваться. Ограничений законом никаких кандидатов не предусмотрено. По закону только люди, по которым вступил в силу приговор суда, тогда они лишаются права избираться", - сказал Горбунов.
Четырнадцатого июля несанкционированную акцию у Мосгоризбиркома провел ряд оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, которых не допустили до выборов из-за слишком большого числа недействительных подписей. Среди них Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин.
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Во время митинга полицейские неоднократно объявляли в громкоговорители, что акция незаконна, призывая разойтись. В ответ участники акции начали скандировать лозунги и отказались уходить из сквера. Некоторые участники, включая организаторов, пытались разбить там палаточный лагерь. По итогам полиция задержала 25 человек.
Ранее Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Ряд кандидатов в депутаты Мосгордумы обратились в ЦИК с требование вмешаться в процесс и встретиться с ними. Позже зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев указал на то, что ведомство не имеет полномочий исправлять нарушения в подписных листах кандидатов в депутаты Мосгордумы, оспорить их кандидаты могут в суде. Только суд может признать, что допущенное нарушение не влияет на ход избирательной кампании, отметил он.
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Выборы в МосгордумуМосковская городская думаМоскваОбщество
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