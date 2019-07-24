Партия Зеленского проведет образовательный интенсив для избранных в Раду

КИЕВ, 24 июл - РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" проведет образовательный интенсив для избранных в парламент депутатов, сообщила пресс-служба политсилы.
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 99,3% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,01%. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
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"Партия "Cлуга народа" в партнерстве с Киевской школой экономики проведет образовательный интенсив для избранных от партии народных депутатов. В течение пяти недель кандидаты от партии "Слуга народа" нарабатывали концепции законопроектов в рабочих комитетах партии, которые были созданы по принципу парламентских", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.
Подобные интенсивы, по информации пресс-службы, будут проходить регулярно.