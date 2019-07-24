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РИА Новости

Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии с россиянкой

Вчера, 13:20
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© Фото : страница Rihana Oksana Petra в InstagramБывший король Малайзии Мухаммад V и Оксана Воеводина
Бывший король Малайзии Мухаммад V и Оксана Воеводина
© Фото : страница Rihana Oksana Petra в Instagram
Бывший король Малайзии Мухаммад V и Оксана Воеводина. Архивное фото
БАНГКОК, 24 июл — РИА Новости. Сингапурский юрист Ко Тиен Хуа, личный адвокат бывшего короля Малайзии, султана штата Келантан Мухаммада V, официально подтвердил РИА Новости факт развода монарха и его жены, россиянки Оксаны Воеводиной (Горбатенко), победительницы конкурса "Мисс Москва" 2015 года.
По просьбе РИА Новости юрист направил агентству официальное заявление о разводе пары, которое сделал для СМИ. Документ отпечатан на бланке сингапурской юридической фирмы Eversheds Harry Elias LLP, совладельцем которой является адвокат.
Мисс Москва Оксана Воеводина (в центре), вторая вице-мисс Москва Орнелла Шигапова (справа), третья вице-мисс Москва Зарина Киргизова на конкурсе красоты Мисс Москва 2015
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"Мы являемся адвокатами Его Королевского Высочества султана Мухаммада Пятого, правителя Келантана. Настоящим информируем вас о том, что Его Королевское Высочество необратимо развелся с госпожой Риханой Оксаной Горбатенко 22 июня 2019 года путем троекратного произнесения слова "талак" в соответствии с законами шариата, и шариатский суд султаната Келантан выпустил 1 июля 2019 года соответствующее свидетельство о разводе в соответствии с актом об исламском семейном законодательстве 2002 года", — говорится в документе, подписанном Ко Тиен Хуа.
Кроме того, адвокаты от имени султана попросили уважать его частную жизнь.
В шариатском законодательстве троекратное произнесение при свидетелях слова "талак" ("развод", "разведена") означает необратимый развод.
Сообщение о разводе пары, вступившей в брак в конце прошлого года, сначала появилось в малайзийских СМИ со ссылкой на решение шариатского суда Сингапура, но суд опроверг эту информацию в заявлении, направленном на запрос РИА Новости. Как следует из заявления адвоката, развод зарегистрировали не в Сингапуре, а в шариатском суде малайзийского штата Келантан.
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