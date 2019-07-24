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РИА Новости

В Тегеране опровергли заявления США о сбитых иранских беспилотниках

Вчера, 13:19
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр обороны Ирана Амир Хатами
Министр обороны Ирана Амир Хатами
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр обороны Ирана Амир Хатами. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Министр обороны Ирана Амир Хатами опроверг заявления с американской стороны о сбитых иранских беспилотниках, отметив, что ни один из них сбит не был.
Ранее глава Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи заявил в интервью телеканалу CBS, что США на прошлой неделе могли сбить не один, а два иранских беспилотника.
"Ни один из беспилотников Исламской Республики Иран сбит не был", - цитирует министра Telegram-канал правительства Ирана.
В прошлый четверг президент США Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе, который приблизился к нему на расстояние 900 метров. Позднее в Пентагоне подтвердили, что сбили аппарат в целях самообороны, но не уточнили, чей это был аппарат и какую именно угрозу он представлял для корабля.
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В свою очередь представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи заявил, что все беспилотники Ирана в Персидском заливе и Ормузском проливе вернулись на свои базы целыми.
В июне силы ПВО Ирана сбили в Персидском заливе беспилотник США, который, как утверждалось, залетел в воздушное пространство исламской республики. В Вашингтоне утверждали, что аппарат находился в международном воздушном пространстве.
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