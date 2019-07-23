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РИА Новости

В США заявили, что на прошлой неделе могли сбить два иранских беспилотника

Вчера, 19:47
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи заявил в интервью телеканалу CBS, что США на прошлой неделе могли сбить не один, а два иранских беспилотника.
"Была сложная тактическая картина, как всегда. Мы считаем, что было два дрона... возможно, было больше, о которых мы не знаем... Мы уверены, что сбили один дрон, и, может быть, мы сбили второй", - приводит телеканал слова Маккензи.
В прошлый четверг президент США Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе, который приблизился к нему на расстояние 900 метров. Позднее в Пентагоне подтвердили, что сбили аппарат в целях самообороны, но не уточнили, чей это был аппарат и какую именно угрозу он представлял для корабля.
В свою очередь представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи заявил в пятницу, что все беспилотники Ирана в Персидском заливе и Ормузском проливе вернулись на свои базы целыми.
В июне силы ПВО Ирана сбили в Персидском заливе беспилотник США, который, как утверждалось, залетел в воздушное пространство исламской республики. В Вашингтоне утверждали, что аппарат находился в международном воздушном пространстве.
Иран опубликовал видео со сбитого американцами беспилотника
19 июля, 19:42
Иран опубликовал видео со "сбитого" американцами беспилотника
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