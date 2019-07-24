Тарантино приедет в Москву на премьеру фильма "Однажды... в Голливуде"

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Американский режиссер Квентин Тарантино лично представит свой новый фильм "Однажды... в Голливуде" на премьере в Москве 7 августа, сообщает пресс-служба Walt Disney Sony Studios Pictures Releasing (WDSSPR).
Мировая премьера картины "Однажды... в Голливуде" состоялась на Каннском кинофестивале в мае. Российская премьера намечена на 7 августа.
"Картину лично представят режиссер Квентин Тарантино и продюсеры Шеннон МакИнтош и Дэвид Хейман", - говорится в сообщении. Фильм выйдет в прокат 8 августа.
Фильм "Однажды... в Голливуде" рассказывает о событиях, произошедших на закате "золотого века" Голливуда, в 1969 году. Роли в нем исполнили Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт. Главными героями становятся известный актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут, также на экране зрители увидят Романа Полански и его жену Шэрон Тейт, которая в том году погибла от рук коммуны известного преступника Чарли Мэнсона.