Тарантино приедет в Москву на премьеру фильма "Однажды... в Голливуде"

Фильм "Однажды... в Голливуде" рассказывает о событиях, произошедших на закате "золотого века" Голливуда, в 1969 году. Роли в нем исполнили Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт. Главными героями становятся известный актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут, также на экране зрители увидят Романа Полански и его жену Шэрон Тейт, которая в том году погибла от рук коммуны известного преступника Чарли Мэнсона.