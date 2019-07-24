Угроза санкций не заставит Турцию изменить курс, заявил Эрдоган

АНКАРА, 24 июл – РИА Новости. Угроза санкций, явная или скрытая, не заставит Турцию свернуть с намеченного пути, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

"Последние шаги Турции в Восточном Средиземноморье и Сирии доказывают нашу чувствительность в отстаивании интересов турецкого народа и турок-киприотов. Никакие угрозы санкций - скрытые или явные - не смогут удержать Турцию от ее правого дела", - говорится в заявлении Эрдогана по случаю годовщины заключения Лозаннского мирного договора 1923 года.

Он отметил, что Турция, "как и сто лет назад, обладает достаточной мощью и решимостью для ликвидации угрозы безопасности своих граждан".