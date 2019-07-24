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РИА Новости

Угроза санкций не заставит Турцию изменить курс, заявил Эрдоган

Вчера, 12:42
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 24 июл – РИА Новости. Угроза санкций, явная или скрытая, не заставит Турцию свернуть с намеченного пути, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
"Последние шаги Турции в Восточном Средиземноморье и Сирии доказывают нашу чувствительность в отстаивании интересов турецкого народа и турок-киприотов. Никакие угрозы санкций - скрытые или явные - не смогут удержать Турцию от ее правого дела", - говорится в заявлении Эрдогана по случаю годовщины заключения Лозаннского мирного договора 1923 года.
Он отметил, что Турция, "как и сто лет назад, обладает достаточной мощью и решимостью для ликвидации угрозы безопасности своих граждан".
Совет стран Евросоюза 15 июля принял решение пока не проводить диалог с Турцией на высоком уровне в ответ на бурение, которое Турция ведет у Кипра. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя санкции ЕС против Турции из-за геологоразведки на шельфе Кипра, заявила, что Москва не поддерживает односторонние санкции.
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