Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-24T12:36Z
https://ria.ru/20190724/1556829514.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

СК возбудил дело об избиении ребенка в Петербурге

Вчера, 12:36
387
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Следователи СК возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в избиении ребенка восьми лет в Петербурге, сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Петербургу.
"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего) в отношении мужчины 1978 года рождения", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, подозреваемый вечером 22 июля, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в квартире одного из домов по улице 9-й Советской, с силой толкнул свою несовершеннолетнюю дочь 2002 года рождения. На руках дочери находился ее малолетний брат 2011 года рождения. Мальчик упал, ударившись головой о мебель и пол.
После этого мужчина ударил ребенка комнатной дверью в область спины, отмечается в сообщении.
Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения.
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
23 июля, 13:35
Четвертый ребенок погиб в результате пожара в хабаровском лагере
000180
Обсудить 0
Следственный комитет РФСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
В Ярославской области подростки избили сверстника
РИА
Новости
Дом Культуры Октябрь снесен в Москве
На Ямале мужчина убил бывшую подругу ножкой от стула
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Выросло число пострадавших при пожаре в хабаровском лагере
Мать посаженного на Кубани на цепь мальчика надеется на помощь родных
Лента
новостей
В Башкирии задержали еще одну кассиршу после кражи денег из банка
Мать посаженного на Кубани на цепь мальчика надеется вернуть его домой
Задержание
В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
Ребенок, прикованный цепью
Источник рассказал о жизни мальчика, посаженного на цепь на Кубани
Актер, режиссер, продюсер, телеведущий Леонид Ярмольник
Суд удвоил сумму, которую Ярмольник должен выплатить ФСО за ремонт машины
ЦИК предложил обратиться в ВС и ГП из-за ситуации на выборах в Петербурге
Власти рассказали о семье матери мальчика, посаженного на цепь на Кубани
Женщины на кладбище
В Москве женщина "ожила" во время отпевания, сообщают СМИ
Жители Донбасса перед голосованием на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики
Эксперт рассказал, когда Россия может признать ДНР и ЛНР
Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана
В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" обсудить транзит
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:35В Ростовской области три человека погибли в крупном ДТП
10:35В Краснодаре уволили воспитателя детсада, которая била детей тряпкой
10:33КНДР привезла на задержанное российское судно воду
10:30Ревнивый красноярец убил жену и расчленил мать
10:29В Азербайджане завели уголовное дело после крушения МиГ-29
10:27КНДР не скована обязательствами в плане запуска ракет, считает эксперт
10:26Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие
10:25В Сочи вода ушла из подтопленных домов и дворов
10:24В СК рассказали о приборах, помогающих криминалистам на месте преступления
10:22На западе Москвы возник крупный лесной пожар
10:12Полиция и ФСБ разоблачили группу "строительных" аферистов
10:11Южная Корея представила России документы по полету военного самолета
10:09Под Самарой закрыли несанкционированный палаточный лагерь
10:01Для регистрации на выборы главы Калмыкии документы подали пять кандидатов
09:59"Роснефть" попросила налоговые льготы из-за сделки ОПЕК+
09:59Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:58Глава МИД Мальдив прокомментировал отмену виз с Россией
09:57Глава района в Забайкалье подал в отставку после критики Трутнева
09:56В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
09:53В Кургане женщина получила условный срок за привязывание детей к кровати
Лента новостейМолния