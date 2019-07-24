СК возбудил дело об избиении ребенка в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Следователи СК возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в избиении ребенка восьми лет в Петербурге, сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Петербургу.

"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего) в отношении мужчины 1978 года рождения", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, подозреваемый вечером 22 июля, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в квартире одного из домов по улице 9-й Советской, с силой толкнул свою несовершеннолетнюю дочь 2002 года рождения. На руках дочери находился ее малолетний брат 2011 года рождения. Мальчик упал, ударившись головой о мебель и пол.

После этого мужчина ударил ребенка комнатной дверью в область спины, отмечается в сообщении.