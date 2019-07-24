Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-24T12:30Z
https://ria.ru/20190724/1556829311.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152058/69/1520586927_0:31:1500:875_1036x0_80_0_0_dc0d95e7d935be591516572bd4f7da2c.jpg
РИА Новости

В ЕР призвали ввести в школах "уроки трезвости"

Вчера, 12:30
322
© РИА Новости / Евгений ОдиноковУрок в школе
Урок в школе
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Урок в школе. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В "Единой России" рекомендуют Минпросвещения РФ проводить в российских школах уроки по профилактике алкоголизма и наркомании, сообщается в проекте резолюции заседания внутрипартийной площадки ЕР "Благополучие человека".
Общественное обсуждение законодательной инициативы об ограничениях продажи алкоголя в жилых домах (в так называемых "наливайках") состоялось в среду в рамках работы дискуссионной площадки ЕР "Благополучие человека" при участии федерального проекта "Трезвая Россия".
Подростки с алкоголем
2 апреля, 12:42
Ученые рассказали о новой опасности алкоголя для детей и подростков
"По итогам общественного обсуждения участники дискуссионной площадки рекомендуют министерству просвещения Российской Федерации рассмотреть возможность использования в учебно-воспитательной работе с обучающимися методику по первичной профилактике алкоголизма, наркомании в молодежной среде "Урок трезвости", разработанную федеральным проектом "Трезвая Россия", - говорится в проекте резолюции.
"Уроки трезвости" уже проходит в некоторых школах в ряде регионов, проводить их помогают некоммерческие организации и родители. Ранее активисты федеральной Общественной палаты предложили ввести "Урок трезвости" в рамках школьного предмета об основах безопасности жизнедеятельности (ОБЖ).
Подростки с алкоголем
29 августа 2018, 11:15
Ученые объяснили, почему подросткам опасно курить и пить
"Я уверена, что такой подход по профилактике "уроков трезвости" необходим и в других субъектах. Мы будем поддерживать и рекомендовать такой опыт", - рассказала координатор внутрипартийной площадки Наталья Починок.
520004
Обсудить 3
Социальный навигаторСН_ОбразованиеЕдиная РоссияРоссияОбщество
Рекомендуем
Сотрудники МЧС России на месте пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе Хабаровского края
Власти поддержали идею о награде для мальчика, спасавшего детей в лагере
РИА
Новости
Министр просвещения РФ Ольга Васильева выступает на заседании Совета Федерации
Сенатор предложил увеличить налоговый вычет на образование для многодетных
В Индии проведут первые в истории страны военно-космические учения
Тьерри Бретон
Во Франции экс-министра заперли в туалете и ограбили на 55 тысяч евро
Лента
новостей
Пожар на звездолете SpaceX попал на видео
Пожар на звездолете SpaceX попал на видео
Енот
РЖД разрешили перевозить в поездах енотов, ежей, игуан и лягушек
Листовка с надписью Продавец обязан потребовать паспорт при покупке алкоголя или табака на полке с алкогольными напитками в магазине
"Трезвая Россия" поддержала повышение возрастного порога продажи алкоголя
Студенты на лекции. Архивное фото
В Госдуме предложили сделать бесплатным высшее образование в ряде регионов
ЦИК предложил обратиться в ВС и ГП из-за ситуации на выборах в Петербурге
Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана
В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29
Терминал А аэропорта Внуково
Во Внуково прокомментировали идею о возврате курилок в аэропорты
Химическая формула каннабидола, входящего в стостав марихуаны, на экране планшета
Ученые назвали новый негативный эффект от употребления марихуаны
Чебоксары
В Чувашии создадут центры повышения квалификации для учителей
Сергей Неверов
Неверов назвал идею сделать платными курилки в аэропортах пиаром
Фотография бюста Владимира Зеленского из объявления, опубликованного на сайте OLX
На Украине начнут продавать бюсты Зеленского
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:35В Ростовской области три человека погибли в крупном ДТП
10:35В Краснодаре уволили воспитателя детсада, которая била детей тряпкой
10:33КНДР привезла на задержанное российское судно воду
10:30Ревнивый красноярец убил жену и расчленил мать
10:29В Азербайджане завели уголовное дело после крушения МиГ-29
10:27КНДР не скована обязательствами в плане запуска ракет, считает эксперт
10:26Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие
10:25В Сочи вода ушла из подтопленных домов и дворов
10:24В СК рассказали о приборах, помогающих криминалистам на месте преступления
10:22На западе Москвы возник крупный лесной пожар
10:12Полиция и ФСБ разоблачили группу "строительных" аферистов
10:11Южная Корея представила России документы по полету военного самолета
10:09Под Самарой закрыли несанкционированный палаточный лагерь
10:01Для регистрации на выборы главы Калмыкии документы подали пять кандидатов
09:59"Роснефть" попросила налоговые льготы из-за сделки ОПЕК+
09:59Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:58Глава МИД Мальдив прокомментировал отмену виз с Россией
09:57Глава района в Забайкалье подал в отставку после критики Трутнева
09:56В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
09:53В Кургане женщина получила условный срок за привязывание детей к кровати
Лента новостейМолния