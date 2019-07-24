В ЕР призвали ввести в школах "уроки трезвости"

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В "Единой России" рекомендуют Минпросвещения РФ проводить в российских школах уроки по профилактике алкоголизма и наркомании, сообщается в проекте резолюции заседания внутрипартийной площадки ЕР "Благополучие человека".

Общественное обсуждение законодательной инициативы об ограничениях продажи алкоголя в жилых домах (в так называемых "наливайках") состоялось в среду в рамках работы дискуссионной площадки ЕР "Благополучие человека" при участии федерального проекта "Трезвая Россия".

"По итогам общественного обсуждения участники дискуссионной площадки рекомендуют министерству просвещения Российской Федерации рассмотреть возможность использования в учебно-воспитательной работе с обучающимися методику по первичной профилактике алкоголизма, наркомании в молодежной среде "Урок трезвости", разработанную федеральным проектом "Трезвая Россия", - говорится в проекте резолюции.

"Уроки трезвости" уже проходит в некоторых школах в ряде регионов, проводить их помогают некоммерческие организации и родители. Ранее активисты федеральной Общественной палаты предложили ввести "Урок трезвости" в рамках школьного предмета об основах безопасности жизнедеятельности (ОБЖ).