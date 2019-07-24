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РИА Новости

Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс

Вчера, 12:22
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский слушает доклад главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. 23 июля 2019
Президент Украины Владимир Зеленский слушает доклад главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. 23 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 24 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью интернет-изданию "Главком", что такое возможно, отвечая на вопрос "может ли новая власть разменять Крым на разрешение ситуации в Донбассе". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что президенту Украины следует обсуждать Донбасс с жителями региона, а по Крыму и говорить нечего.

"Зеленский никогда не пойдет на размен Крыма на Донбасс и наоборот. Как это ни назови, это все равно было бы ошибкой. Это было бы предательством граждан Украины, которые сохраняют (украинские) паспорта, как бы рискованно это ни было", - сказал Потураев в эфире телеканала ATR.

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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДонбассПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийКрымРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
вот уж верно, когда хохол родился еврей заплакал: предлагать обменять то, что тебе не принадлежит на то, что тебе почти не принадлежит
24 июля, 12:39
vvalery.nowickow
10460010
Крым российский и обсуждать тут нечего.
24 июля, 12:53
АГАлександр Горшенин
8730010
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