Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс

КИЕВ, 24 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью интернет-изданию "Главком", что такое возможно, отвечая на вопрос "может ли новая власть разменять Крым на разрешение ситуации в Донбассе". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что президенту Украины следует обсуждать Донбасс с жителями региона, а по Крыму и говорить нечего.
"Зеленский никогда не пойдет на размен Крыма на Донбасс и наоборот. Как это ни назови, это все равно было бы ошибкой. Это было бы предательством граждан Украины, которые сохраняют (украинские) паспорта, как бы рискованно это ни было", - сказал Потураев в эфире телеканала ATR.