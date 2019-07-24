Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс

"Зеленский никогда не пойдет на размен Крыма на Донбасс и наоборот. Как это ни назови, это все равно было бы ошибкой. Это было бы предательством граждан Украины, которые сохраняют (украинские) паспорта, как бы рискованно это ни было", - сказал Потураев в эфире телеканала ATR.