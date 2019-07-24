Бурейская и Зейская ГЭС, несмотря на паводок, работают в штатном режиме

ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Бурейская и Зейская ГЭС в Приамурье, где из-за ливней отмечаются подтопления, работают в штатном режиме, сообщает правительство области.

Из-за сильных дождей в ходе двух циклонов в Амурской области подтопило несколько районов. Режим ЧС действует в пяти районах, двух городах и одном селе. Пострадали стони придомовых участков и около 80 километров участков дорог. В селе Ивановка Зейского района из зоны подтопления эвакуированы 69 человек, в том числе 31 ребенок.

"Бурейская ГЭС работает в штатном режиме. По данным на 24 июля, уровень верхнего бьефа ГЭС находится на отметке 253,56 мБС (нормальный подпорный уровень Бурейской ГЭС – 256 мБС). Установленный режим работы станции практически не влияет на паводковую ситуацию в бассейне реки Амур. Несмотря на временное увеличение расходов через гидроузел, водохранилище будет и далее ориентировано на сдерживание прибывающей воды", - говорится в сообщении.

Пропуск воды через водосбросы Бурейской ГЭС продлится до улучшения гидрологической обстановки.

Сработка Зейского водохранилища ведется в соответствии с режимом, установленным Федеральным агентством водных ресурсов. Гидроэлектростанция работает в штатном режиме, сбросы не осуществляются.