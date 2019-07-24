Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-24T11:57Z
https://ria.ru/20190724/1556827662.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/149955/86/1499558643_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_6e1b2a37b0463a24bb1061731f6ad18b.jpg
РИА Новости

Бурейская и Зейская ГЭС, несмотря на паводок, работают в штатном режиме

Вчера, 11:57
35
© РИА Новости / филиал ОАО "РусГидро" "Зейская ГЭС / Перейти в фотобанкЗейская ГЭС
Зейская ГЭС
© РИА Новости / филиал ОАО "РусГидро" "Зейская ГЭС
Перейти в фотобанк
Зейская ГЭС. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Бурейская и Зейская ГЭС в Приамурье, где из-за ливней отмечаются подтопления, работают в штатном режиме, сообщает правительство области.
Из-за сильных дождей в ходе двух циклонов в Амурской области подтопило несколько районов. Режим ЧС действует в пяти районах, двух городах и одном селе. Пострадали стони придомовых участков и около 80 километров участков дорог. В селе Ивановка Зейского района из зоны подтопления эвакуированы 69 человек, в том числе 31 ребенок.
"Бурейская ГЭС работает в штатном режиме. По данным на 24 июля, уровень верхнего бьефа ГЭС находится на отметке 253,56 мБС (нормальный подпорный уровень Бурейской ГЭС – 256 мБС). Установленный режим работы станции практически не влияет на паводковую ситуацию в бассейне реки Амур. Несмотря на временное увеличение расходов через гидроузел, водохранилище будет и далее ориентировано на сдерживание прибывающей воды", - говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области
Вчера, 07:46
МЧС доставляет продукты в подтопленное село в Приамурье
Пропуск воды через водосбросы Бурейской ГЭС продлится до улучшения гидрологической обстановки.
Сработка Зейского водохранилища ведется в соответствии с режимом, установленным Федеральным агентством водных ресурсов. Гидроэлектростанция работает в штатном режиме, сбросы не осуществляются.
На станции проводятся работы по контролю уровней притока и обеспечению нормального функционирования гидротехнического сооружения. Резервная емкость водохранилища позволяет аккумулировать значительный объем паводковых вод без открытия водосливной части плотины.
Устранение последствий прохождения циклона в Амурской области
23 июля, 10:22
Режим ЧС действует в 6 районах и городах Приамурья, пострадавших от ливней
000000
Обсудить 0
Амурская областьОбщество
Рекомендуем
Набережная реки Амур в Благовещенске. Архивное фото
Уровень воды в реках Амур и Зея вблизи Благовещенска превысил норму
РИА
Новости
Сотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области
МЧС доставляет продукты в подтопленное село в Приамурье
Сотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области
В Амурской области около 80 км дорог пострадали от паводка
В ДФО привели в повышенную готовность спасателей из-за погодной опасности
Лента
новостей
Военных ВВО привели в повышенную готовность из-за паводка в Приамурье
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на церемонии вручения в Кремле орденов Родительская слава родителям многодетных семей. 30 мая 2019
Кузнецова предложила наградить мальчика, погибшего при пожаре в лагере
Снегопад
Синоптики не прогнозируют снег в Москве в предстоящие выходные
В Курганской области объяснили высказывание чиновницы о зарплате фельдшера
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Власти уточнили возможную причину пожара в хабаровском лагере
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Выросло число пострадавших при пожаре в хабаровском лагере
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке
Психологи призвали закрыть хабаровский лагерь из-за состояния вожатых
Направлявшийся в Москву самолет возвращается в Осло
Президент США Дональд Трамп садится перед визитом на базу Эндрюс в штате Мэриленд. 17 июля 2019
"Обдирают хуже Китая": Трамп пожаловался на торговлю с Евросоюзом
Актёр Дмитрий Певцов во время матча 27-го тура чемпионата России по футболу
Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову с именинами и скорой сменой фамилии
Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 10 ноября 2017
В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:37В Швеции американскому рэперу A$AP Rocky предъявили обвинения в нападении
10:35В Ростовской области три человека погибли в крупном ДТП
10:35В Краснодаре уволили воспитателя детсада, которая била детей тряпкой
10:33КНДР привезла на задержанное российское судно воду
10:30Ревнивый красноярец убил жену и расчленил мать
10:29В Азербайджане завели уголовное дело после крушения МиГ-29
10:27КНДР не скована обязательствами в плане запуска ракет, считает эксперт
10:26Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие
10:25В Сочи вода ушла из подтопленных домов и дворов
10:24В СК рассказали о приборах, помогающих криминалистам на месте преступления
10:22На западе Москвы возник крупный лесной пожар
10:12Полиция и ФСБ разоблачили группу "строительных" аферистов
10:11Южная Корея представила России документы по полету военного самолета
10:09Под Самарой закрыли несанкционированный палаточный лагерь
10:01Для регистрации на выборы главы Калмыкии документы подали пять кандидатов
09:59"Роснефть" попросила налоговые льготы из-за сделки ОПЕК+
09:59Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:58Глава МИД Мальдив прокомментировал отмену виз с Россией
09:57Глава района в Забайкалье подал в отставку после критики Трутнева
09:56В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
Лента новостейМолния