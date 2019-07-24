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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

В ЦИК рассказали, кому могут быть выгодны отказы в регистрации кандидатов

Вчера, 11:50
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© Фото : пресс-служба ЦИКПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
© Фото : пресс-служба ЦИК
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Большое количество отказов в регистрации кандидатам в депутаты Мосгордумы может быть выгодно лидерам оппозиции, включая Алексея Навального, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
Накануне Памфилова провела встречу с кандидатами в депутаты Мосгордумы, многим из которых отказали в регистрации. Среди участников встречи были сотрудники ФБК Навального - Любовь Соболь и Иван Жданов.
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"У меня сложилось впечатление, что больше всего именно того, чтобы не зарегистрировали тех же кандидатов, которые вчера приходили, это желание не власти, а уважаемого кем-то Алексея Анатольевича Навального. По-моему, это его цель. Чем больше незарегистрированных, тем ему лучше", - сказала Памфилова на заседании.
Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. По решению окружных избирательных комиссий 16 июля было отказано в регистрации ряду кандидатов, в их числе кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, музыкант Сергей Троицкий (Паук), актер Андрей Соколов, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь.
Ряд кандидатов в депутаты Мосгордумы обратились в ЦИК с требование вмешаться в процесс и встретиться с ними. Позже зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев указал на то, что ведомство не имеет полномочий исправлять нарушения в подписных листах кандидатов в депутаты Мосгордумы, оспорить их кандидаты могут в суде. Только суд может признать, что допущенное нарушение не влияет на ход избирательной кампании, отметил он.
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Выборы в МосгордумуЭлла ПамфиловаЦИК РФМосковская городская думаРоссияПолитика
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Москвичи не хотят, чтобы на выборах были кандидаты от Навального. Я близок к народу и знаю настроение москвичей.
24 июля, 12:34
Анатолий Сердюков
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