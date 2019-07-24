В ЦИК рассказали, кому могут быть выгодны отказы в регистрации кандидатов

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Большое количество отказов в регистрации кандидатам в депутаты Мосгордумы может быть выгодно лидерам оппозиции, включая Алексея Навального, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Накануне Памфилова провела встречу с кандидатами в депутаты Мосгордумы, многим из которых отказали в регистрации. Среди участников встречи были сотрудники ФБК Навального - Любовь Соболь и Иван Жданов.

"У меня сложилось впечатление, что больше всего именно того, чтобы не зарегистрировали тех же кандидатов, которые вчера приходили, это желание не власти, а уважаемого кем-то Алексея Анатольевича Навального. По-моему, это его цель. Чем больше незарегистрированных, тем ему лучше", - сказала Памфилова на заседании.

Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. По решению окружных избирательных комиссий 16 июля было отказано в регистрации ряду кандидатов, в их числе кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, музыкант Сергей Троицкий (Паук), актер Андрей Соколов, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь.

Ряд кандидатов в депутаты Мосгордумы обратились в ЦИК с требование вмешаться в процесс и встретиться с ними. Позже зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев указал на то, что ведомство не имеет полномочий исправлять нарушения в подписных листах кандидатов в депутаты Мосгордумы, оспорить их кандидаты могут в суде. Только суд может признать, что допущенное нарушение не влияет на ход избирательной кампании, отметил он.