Путин по телефону поздравил президента Узбекистана с днем рождения

Путин подчеркнул, что будет рад продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работы. Российский лидер в поздравлении также выразил уверенность, что предстоящий визит Мирзиёева в Россию послужит дальнейшему развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества во всех областях на благо братских народов.

В свою очередь пресс-служба главы Узбекистана заявила, что в ходе беседы лидеры двух стран отметили достигнутый высокий уровень двусторонних отношений: устойчивые темпы роста объемов товарооборота, реализация с участием ведущих российских компаний и банков крупных инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, практическое взаимодействие регионов Узбекистана и России, сотрудничество в сфере образовательных и культурно-гуманитарных обменов.