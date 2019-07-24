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РИА Новости

Путин по телефону поздравил президента Узбекистана с днем рождения

Вчера, 11:38
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Архивное фото
МОСКВА/ТАШКЕНТ, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора тепло поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее Путин направил Мирзиёеву поздравительную телеграмму.
"Вы по праву пользуетесь высоким уважением среди соотечественников и за рубежом как опытный и дальновидный государственный деятель, многое делающий для экономического и социального развития Узбекистана. Трудно переоценить Ваш личный вклад в укрепление отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Архивное фото
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Биография Шавката Мирзиеева
Путин подчеркнул, что будет рад продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работы. Российский лидер в поздравлении также выразил уверенность, что предстоящий визит Мирзиёева в Россию послужит дальнейшему развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества во всех областях на благо братских народов.
Он пожелал президенту Узбекистана крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.
В свою очередь пресс-служба главы Узбекистана заявила, что в ходе беседы лидеры двух стран отметили достигнутый высокий уровень двусторонних отношений: устойчивые темпы роста объемов товарооборота, реализация с участием ведущих российских компаний и банков крупных инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, практическое взаимодействие регионов Узбекистана и России, сотрудничество в сфере образовательных и культурно-гуманитарных обменов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым. 23 февраля 2018
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Межгосударственные отношения России и Узбекистана
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Шавкат МирзияевВладимир ПутинМоскваУзбекистанПолитика
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