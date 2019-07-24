Путин по телефону поздравил президента Узбекистана с днем рождения

МОСКВА/ТАШКЕНТ, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора тепло поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее Путин направил Мирзиёеву поздравительную телеграмму.
"Вы по праву пользуетесь высоким уважением среди соотечественников и за рубежом как опытный и дальновидный государственный деятель, многое делающий для экономического и социального развития Узбекистана. Трудно переоценить Ваш личный вклад в укрепление отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
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Путин подчеркнул, что будет рад продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работы. Российский лидер в поздравлении также выразил уверенность, что предстоящий визит Мирзиёева в Россию послужит дальнейшему развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества во всех областях на благо братских народов.
Он пожелал президенту Узбекистана крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.
В свою очередь пресс-служба главы Узбекистана заявила, что в ходе беседы лидеры двух стран отметили достигнутый высокий уровень двусторонних отношений: устойчивые темпы роста объемов товарооборота, реализация с участием ведущих российских компаний и банков крупных инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, практическое взаимодействие регионов Узбекистана и России, сотрудничество в сфере образовательных и культурно-гуманитарных обменов.
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