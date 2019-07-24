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РИА Новости

На Украине начнут продавать бюсты Зеленского

Вчера, 11:36
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© Фото : OLXФотография бюста Владимира Зеленского из объявления, опубликованного на сайте OLX
Фотография бюста Владимира Зеленского из объявления, опубликованного на сайте OLX
© Фото : OLX
Фотография бюста Владимира Зеленского из объявления, опубликованного на сайте OLX
КИЕВ, 24 июл – РИА Новости. Один из популярных на Украине сайтов интернет-аукционов в четверг начнет продажу бюстов президента страны Владимира Зеленского, передает в среду агентство "Украинские новости", не уточняя название сайта.
Зеленский в ходе инаугурации пожелал, чтобы в кабинетах чиновников не было его портретов, потому что "президент не икона, президент – это не портрет".
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"Изготовлен из скульптурного гипса, покрыт тремя слоями лака, сусальным золотом. Представлен в трех цветах: мрамор, слоновая кость глянец, слоновая кость матовый", - приводит агентство описание бюста.
На фотографии, опубликованной изданием, изображены бюсты Зеленского. Скульптура весит 2,5 килограмма, ее высота 23 сантиметра, цена - 2 тысячи гривен (78 долларов).
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