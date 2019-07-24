На Украине начнут продавать бюсты Зеленского

КИЕВ, 24 июл – РИА Новости. Один из популярных на Украине сайтов интернет-аукционов в четверг начнет продажу бюстов президента страны Владимира Зеленского, передает в среду агентство "Украинские новости", не уточняя название сайта.
Зеленский в ходе инаугурации пожелал, чтобы в кабинетах чиновников не было его портретов, потому что "президент не икона, президент – это не портрет".
"Изготовлен из скульптурного гипса, покрыт тремя слоями лака, сусальным золотом. Представлен в трех цветах: мрамор, слоновая кость глянец, слоновая кость матовый", - приводит агентство описание бюста.
На фотографии, опубликованной изданием, изображены бюсты Зеленского. Скульптура весит 2,5 килограмма, ее высота 23 сантиметра, цена - 2 тысячи гривен (78 долларов).