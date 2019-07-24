В Петербург прибыл китайский миноносец для участия в параде ВМФ

Ракетный эскадренный миноносец военно-морских сил КНР "Си Ань" в акватории Невы в Санкт-Петербурге. 24 июля 2019

Ракетный эскадренный миноносец военно-морских сил КНР "Си Ань" в акватории Невы в Санкт-Петербурге. 24 июля 2019

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Ракетный эскадренный миноносец Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая "Си Ань" прибыл в Санкт-Петербург для участия в параде ВМФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЗВО.

"Ракетный эскадренный миноносец Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая "Си Ань" прибыл в Санкт-Петербург. Эсминец пришвартован у набережной Лейтенанта Шмидта", - сказал собеседник агентства.

В России китайские военные моряки совместно с экипажем индийского фрегата "Таркаш", который прибудет в Санкт-Петербург 25 июля, посетят корабль №1 Военно-морского флота крейсер "Аврора" и возложат цветы на Пискаревском мемориале ленинградцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.