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РИА Новости
Культура

Кристина Агилера рассказала, что российские фанаты встретили ее теплее всех

Вчера, 11:30
3704
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонцерт Кристины Агилеры
Концерт Кристины Агилеры
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Кристина Агилера впервые дала концерты в Москве и Санкт-Петербурге - 21 и 23 июля. После выступлений певица написала в Инстаграме, что российские поклонники встретили ее гостеприимнее всех.
"Получила самый теплый прием в России!", - написала Кристина Агилера.
ВТБ Арена в Москве стала последней остановкой обладательницы шести премий "Грэмми" в мировом турне #TheXTour.
Поклонники оставили много положительных комментариев под ее постом: "приезжайте чаще", "в России вас очень любят", "выглядите потрясающе".
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Концерт Кристины Агилеры
1 из 5

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Певица Кристина Агилера выступает на концерте на стадионе "ВТБ Арена" - Центральный стадион "Динамо" в Москве.

Концерт Кристины Агилеры
2 из 5

Певица Кристина Агилера выступает на концерте на стадионе "ВТБ Арена" - Центральный стадион "Динамо" в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Концерт Кристины Агилеры
3 из 5

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Концерт Кристины Агилеры
4 из 5

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Концерт Кристины Агилеры
5 из 5

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
1 из 5

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
2 из 5

Певица Кристина Агилера выступает на концерте на стадионе "ВТБ Арена" - Центральный стадион "Динамо" в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
3 из 5

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 5

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 5

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Однако некоторые остались недовольны концертом. Музыкант Влад Топалов с женой, телеведущей, Региной Тодоренко признались в Инстаграме, что они "расстроены".
"Мы вышли, отсидев честно песен семь… Это выступление для Кристины Агилеры молодой, худой, какой она была 15 лет назад. Но она взрослая, полная. В общем, несоответствие", - написал Топалов.
"Она забывает движения, ковыряется", - отметила Тодоренко.
Певица Кристина Агилера на церемонии вручения премии Грэмми. 11 февраля 2007 года
23 июля, 08:00
Не только блестки и шпильки. Что скрывает Кристина Агилера
1701001
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