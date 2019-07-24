Кристина Агилера рассказала, что российские фанаты встретили ее теплее всех

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Кристина Агилера впервые дала концерты в Москве и Санкт-Петербурге - 21 и 23 июля. После выступлений певица написала в Инстаграме, что российские поклонники встретили ее гостеприимнее всех.

"Получила самый теплый прием в России!", - написала Кристина Агилера.

ВТБ Арена в Москве стала последней остановкой обладательницы шести премий "Грэмми" в мировом турне #TheXTour.

Поклонники оставили много положительных комментариев под ее постом: "приезжайте чаще", "в России вас очень любят", "выглядите потрясающе".

Однако некоторые остались недовольны концертом. Музыкант Влад Топалов с женой, телеведущей, Региной Тодоренко признались в Инстаграме, что они "расстроены".

"Мы вышли, отсидев честно песен семь… Это выступление для Кристины Агилеры молодой, худой, какой она была 15 лет назад. Но она взрослая, полная. В общем, несоответствие", - написал Топалов.