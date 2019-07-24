У Джонсона есть шансы договориться с Еврокомиссией, считает эксперт

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Борис Джонсон на посту премьер-министра Великобритании может пойти на "жёсткий" Brexit, поэтому шансы на договорённость с Еврокомиссией увеличиваются, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий.

Во вторник были объявлены результаты выборов лидера Консервативной партии, которым стал Джонсон. Тереза Мэй ушла в отставку с этого поста в июне, после того как не смогла справиться с проблемами Brexit и объединить партию. Во второй половине дня в среду Мэй также оставит пост премьера, который займет Джонсон, бывший глава МИД.

Джонсон добился, чего хотел, однако момент его прихода к власти сложно назвать удачным, отметил политолог.

"Он попадает на эту роль в тот момент, когда его партия и его политическая линия испытывают очень серьезный кризис, поскольку и популярность консерваторов весьма упала, и проект Джонсона как евроскептика потерпел поражение, хотя в то же время никакой альтернативы тоже не было замечено. То есть, он должен будет выкручиваться из очень сложной ситуации, когда и сама партия расколота, и британское общество разделено. Поэтому ему, как говорится, не позавидуешь. Я думаю, что он немножко по-другому представлял свой триумф", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

С другой стороны, продолжает Кагарлицкий, такие политики, как Джонсон, они как раз приходят на высшие посты именно в аномальные ситуации.

В среду Джонсон начнет формировать свой кабинет министров. По мнению эксперта, можно ожидать серьезных перестановок, так как в партии тори сейчас очень серьезные разногласия и не все министры захотят работать с новым премьером, однако радикальных изменений ждать не стоит.

Джонсон также попытается передоговориться по поводу Brexit, отметил политолог.

"У Терезы Мэй не хватило сил, чтобы продавить интересы Соединенного королевства в процессе переговоров, чтобы пойти на жёсткий вариант Brexit без договоренностей. И при этом постоянно маячит призрак второго референдума, чего хотел бы, наверное, ЕС, но что ставит под вопрос принцип народного суверенитета. Я думаю, что Джонсон попытается передоговориться с ЕС, все-таки остается вариант Brexit без договора. По всей видимости, Еврокомиссия понимала, что Мэй не пойдет на жесткий вариант, поэтому она вела себя так агрессивно. А Борис Джонсон, может быть, и пойдет, и поэтому, как это ни парадоксально, шансы на договоренность повышаются, поэтому в его случае шантаж, скорее всего, не пройдет", - пояснил он.