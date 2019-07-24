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РИА Новости

У Джонсона есть шансы договориться с Еврокомиссией, считает эксперт

Вчера, 10:42
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкБорис Джонсон, избранный главой Консервативной партии, покидает свой предвыборный штаб на Грейт-колледж-стрит. 23 июля 2019
Борис Джонсон, избранный главой Консервативной партии, покидает свой предвыборный штаб на Грейт-колледж-стрит. 23 июля 2019
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Борис Джонсон на посту премьер-министра Великобритании может пойти на "жёсткий" Brexit, поэтому шансы на договорённость с Еврокомиссией увеличиваются, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий.
Во вторник были объявлены результаты выборов лидера Консервативной партии, которым стал Джонсон. Тереза Мэй ушла в отставку с этого поста в июне, после того как не смогла справиться с проблемами Brexit и объединить партию. Во второй половине дня в среду Мэй также оставит пост премьера, который займет Джонсон, бывший глава МИД.
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Джонсон добился, чего хотел, однако момент его прихода к власти сложно назвать удачным, отметил политолог.
"Он попадает на эту роль в тот момент, когда его партия и его политическая линия испытывают очень серьезный кризис, поскольку и популярность консерваторов весьма упала, и проект Джонсона как евроскептика потерпел поражение, хотя в то же время никакой альтернативы тоже не было замечено. То есть, он должен будет выкручиваться из очень сложной ситуации, когда и сама партия расколота, и британское общество разделено. Поэтому ему, как говорится, не позавидуешь. Я думаю, что он немножко по-другому представлял свой триумф", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.
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С другой стороны, продолжает Кагарлицкий, такие политики, как Джонсон, они как раз приходят на высшие посты именно в аномальные ситуации.
В среду Джонсон начнет формировать свой кабинет министров. По мнению эксперта, можно ожидать серьезных перестановок, так как в партии тори сейчас очень серьезные разногласия и не все министры захотят работать с новым премьером, однако радикальных изменений ждать не стоит.
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Джонсон также попытается передоговориться по поводу Brexit, отметил политолог.
"У Терезы Мэй не хватило сил, чтобы продавить интересы Соединенного королевства в процессе переговоров, чтобы пойти на жёсткий вариант Brexit без договоренностей. И при этом постоянно маячит призрак второго референдума, чего хотел бы, наверное, ЕС, но что ставит под вопрос принцип народного суверенитета. Я думаю, что Джонсон попытается передоговориться с ЕС, все-таки остается вариант Brexit без договора. По всей видимости, Еврокомиссия понимала, что Мэй не пойдет на жесткий вариант, поэтому она вела себя так агрессивно. А Борис Джонсон, может быть, и пойдет, и поэтому, как это ни парадоксально, шансы на договоренность повышаются, поэтому в его случае шантаж, скорее всего, не пройдет", - пояснил он.
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Британия по результатам прошедшего в 2016 году референдума планировала выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года. Однако премьер-министр страны Тереза Мэй в течение нескольких месяцев безуспешно пыталась провести через парламент согласованное с Брюсселем соглашение о Brexit, которое парламентарии раз за разом отклоняли. Для предотвращения выхода из ЕС без сделки Британия уже два раза получала от Брюсселя отсрочку Brexit - теперь он должен состояться до 31 октября.
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