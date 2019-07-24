Кличко прокомментировал начатое против него расследование

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко назвал дело, в рамках которого его вызвали на допрос, "раздутой чушью".

Ранее интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в Киевской мэрии сообщило, что Госбюро расследований вызвало Кличко в пятницу на допрос по делу о земельных махинациях.