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РИА Новости

Кличко прокомментировал начатое против него расследование

Вчера, 10:06
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Мэр Киева Виталий Кличко. Архивное фото
КИЕВ, 24 июл — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко назвал дело, в рамках которого его вызвали на допрос, "раздутой чушью".
Ранее интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в Киевской мэрии сообщило, что Госбюро расследований вызвало Кличко в пятницу на допрос по делу о земельных махинациях.
"Это "дело" лопнет, как мыльный пузырь. И инспирировано оно только ради медиаэффекта. Хочу подчеркнуть, я как мэр столицы действую исключительно в правовом поле", — написал Кличко на странице в фейсбуке.
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