Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-24T10:05Z
https://ria.ru/20190724/1556823923.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153044/80/1530448087_0:298:3111:2048_1036x0_80_0_0_5b6200fbf05f88633a65234988f98235.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Церкви не поддержат действия Варфоломея на Украине, считают в РПЦ

Вчера, 10:05
960
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости, Ольга Липич. Патриарх Константинопольский Варфоломей отказался созывать всеправославный синаксис (собрание) по украинскому вопросу, потому что поместные православные церкви мира не поддержат его неканонические действия и создание из раскольников Православной церкви Украины (ПЦУ), заявил в интервью РИА Новости председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.
"Некоторые предстоятели Церквей обратились к патриарху Варфоломею с предложением созвать синаксис для обсуждения создавшейся ситуации, но он наотрез отказался. Потому что понимает, что поддержку не получит", - сказал митрополит Иларион.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 09:37
Митрополит Иларион похвалил Зеленского за невмешательство в дела Церкви
По его словам, в результате неканонического вмешательства патриарха Варфоломея в украинское православие "авторитет Константинопольского патриарха в православном мире существенно подорван", а "раскол на Украине так и остается не уврачеванным".
"Не удалось объединить не только всех православных верующих Украины, но даже раскольников между собой. Так называемый "объединительный собор", прошедший в Киеве в декабре, обеспечил слияние двух групп раскольников в одну, и это было представлено как выдающееся достижение. Что мы видим несколько месяцев спустя? Что раскол раскололся внутри себя. А главный идеолог раскола, который на протяжении более четверти века был его основным двигателем, объявил о выходе из ПЦУ и воссоздании "Киевского патриархата", - отметил митрополит Иларион.
Что же касается канонической Украинской православной церкви, то, по словам митрополита Илариона, обрушившиеся на нее гонения со стороны прежней власти и раскольников лишь еще больше укрепили ее единство и сплоченность вокруг ее предстоятеля митрополита Онуфрия.
Читайте полный текст интервью>>
2110001
Религия и мировоззрениеРусская православная церковьРоссияУкраина
Рекомендуем
Митрополит Иларион: Элладская церковь понимает всю сложность ситуации с ПЦУ
РИА
Новости
Мэр Киева Виталий Кличко
Кличко прокомментировал начатое против него расследование
Летающий радар А-50
Южная Корея представила России документы по полету военного самолета
Митрополит Волоколамский Иларион во время визита делегации российских религиозных деятелей в Сирию. 17 ноября 2018
Митрополит Иларион похвалил Зеленского за невмешательство в дела Церкви
Лента
новостей
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" обсудить транзит
Жители Донбасса перед голосованием на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики
Эксперт рассказал, когда Россия может признать ДНР и ЛНР
Власти рассказали о семье матери мальчика, посаженного на цепь на Кубани
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Признание "частного ЦРУ": газопровод в обход Украины будет строиться дальше
Действующий президент Украины Петр Порошенко во время поездки во Львовскую область
Порошенко придумал, как свергнуть Зеленского
Газовая компрессорная станция Укртрансгаз
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
Денисова скорректировала свое заявление о судьбе украинских моряков
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев
Кортеж Атамбаева въехал на территорию российской авиабазы
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
Митрополит Иларион: признание ПЦУ любой Церковью лишь углубит разделение
Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы
Москалькова прокомментировала заявление о возвращении моряков на Украину
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Турецкий генерал объяснил конфликт между Анкарой и Вашингтоном
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:41Епископ Енисейский и Лесосибирский опроверг обвинения в домашнем насилии
10:41В Афганистане более 35 силовиков погибли из-за нападения боевиков
10:37В Швеции американскому рэперу A$AP Rocky предъявили обвинения в нападении
10:35В Ростовской области три человека погибли в крупном ДТП
10:35В Краснодаре уволили воспитателя детсада, которая била детей тряпкой
10:33КНДР привезла на задержанное российское судно воду
10:30Ревнивый красноярец убил жену и расчленил мать
10:29В Азербайджане завели уголовное дело после крушения МиГ-29
10:27КНДР не скована обязательствами в плане запуска ракет, считает эксперт
10:26Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие
10:25В Сочи вода ушла из подтопленных домов и дворов
10:24В СК рассказали о приборах, помогающих криминалистам на месте преступления
10:22На западе Москвы возник крупный лесной пожар
10:12Полиция и ФСБ разоблачили группу "строительных" аферистов
10:11Южная Корея представила России документы по полету военного самолета
10:09Под Самарой закрыли несанкционированный палаточный лагерь
10:01Для регистрации на выборы главы Калмыкии документы подали пять кандидатов
09:59"Роснефть" попросила налоговые льготы из-за сделки ОПЕК+
09:59Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:58Глава МИД Мальдив прокомментировал отмену виз с Россией
Лента новостейМолния