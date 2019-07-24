Церкви не поддержат действия Варфоломея на Украине, считают в РПЦ

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости, Ольга Липич. Патриарх Константинопольский Варфоломей отказался созывать всеправославный синаксис (собрание) по украинскому вопросу, потому что поместные православные церкви мира не поддержат его неканонические действия и создание из раскольников Православной церкви Украины (ПЦУ), заявил в интервью РИА Новости председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.
"Некоторые предстоятели Церквей обратились к патриарху Варфоломею с предложением созвать синаксис для обсуждения создавшейся ситуации, но он наотрез отказался. Потому что понимает, что поддержку не получит", - сказал митрополит Иларион.
По его словам, в результате неканонического вмешательства патриарха Варфоломея в украинское православие "авторитет Константинопольского патриарха в православном мире существенно подорван", а "раскол на Украине так и остается не уврачеванным".
"Не удалось объединить не только всех православных верующих Украины, но даже раскольников между собой. Так называемый "объединительный собор", прошедший в Киеве в декабре, обеспечил слияние двух групп раскольников в одну, и это было представлено как выдающееся достижение. Что мы видим несколько месяцев спустя? Что раскол раскололся внутри себя. А главный идеолог раскола, который на протяжении более четверти века был его основным двигателем, объявил о выходе из ПЦУ и воссоздании "Киевского патриархата", - отметил митрополит Иларион.
Что же касается канонической Украинской православной церкви, то, по словам митрополита Илариона, обрушившиеся на нее гонения со стороны прежней власти и раскольников лишь еще больше укрепили ее единство и сплоченность вокруг ее предстоятеля митрополита Онуфрия.