Церкви не поддержат действия Варфоломея на Украине, считают в РПЦ

"Не удалось объединить не только всех православных верующих Украины, но даже раскольников между собой. Так называемый "объединительный собор", прошедший в Киеве в декабре, обеспечил слияние двух групп раскольников в одну, и это было представлено как выдающееся достижение. Что мы видим несколько месяцев спустя? Что раскол раскололся внутри себя. А главный идеолог раскола, который на протяжении более четверти века был его основным двигателем, объявил о выходе из ПЦУ и воссоздании "Киевского патриархата", - отметил митрополит Иларион.