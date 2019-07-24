Митрополит Иларион: признание ПЦУ любой Церковью лишь углубит разделение

Патриарх Константинопольский Варфоломей заявил недавно, что Элладская церковь первой из поместных православных церквей мира признает "Православную церковь на Украине" (ПЦУ) вслед за создавшей ее Константинопольской церковью. О своем взгляде на перспективы реализации такого заявления, настроения епископата Элладской церкви, о последствиях действий Константинополя на Украине и об отношении к этому православного мира в целом в интервью РИА Новости рассказал побывавший в Греции глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Беседовала Ольга Липич.

- Владыка Иларион, Вы недавно вернулись из Греции, где встречались с предстоятелем Элладской церкви и рядом ее архиереев. Каковы перспективы признания этой церковью ПЦУ?

- Общение с архиереями Элладской церкви убедило меня в том, что они прекрасно понимают всю сложность и неоднозначность сложившейся ситуации. В частности, всем в Греции известно, что томос об автокефалии получила из рук патриарха Варфоломея не каноническая Украинская православная церковь, объединяющая большинство православного населения Украины, а группа раскольников, не имеющих канонических хиротоний (ПЦУ – прим. ред.).

В отличие от патриарха Варфоломея, я не хотел бы делать каких-либо предсказаний относительно решений Элладской церкви. Это автокефальная Церковь, и она должна принимать решения самостоятельно, без внешнего давления.

Однако я глубоко убежден в том, что решение проблемы украинского раскола должно носить всеправославный характер. Если бы имело место одностороннее признание ПЦУ той или иной поместной церковью, это лишь еще больше углубило бы существующее разделение. А наша общая задача – хранить единство Православной церкви. Об этом мы молимся за каждой литургией.

- Понимает ли патриарх Варфоломей, что заявленная им цель – объединение всех православных верующих Украины в одну Церковь – не достигнута?

- Полагаю, он не может этого не понимать. Ведь ему обещали, что как только он выдаст Украине томос об автокефалии, в новосозданную структуру вольются и архиереи канонической Украинской православной церкви (УПЦ – прим. ред.). А этого не произошло, да и не могло произойти. Не может каноническая Церковь объединиться с расколом, даже если он легализован бумагой из Константинополя.

Патриарху Варфоломею обещали, что Порошенко останется у власти и доведет дело насильственного вовлечения в новосозданную автокефалию епископата, духовенства и верующих УПЦ. Но Порошенко у власти не остался, а новый президент Украины не вмешивается в церковные дела, и это делает ему честь. Каждый должен заниматься своим делом: политики политикой, а церковные деятели церковными делами.

Патриарху Варфоломею обещали создание ставропигий под его непосредственным началом, но и это обещание выполнено лишь частично. Тот храм, который Порошенко выделил под Константинопольский "экзархат", стоит в лесах, паствы там нет, и так называемый "экзарх" скучает и бездействует.

- Попытка Порошенко и патриарха Варфоломея объединить неканонические церковные структуры на Украине тоже не увенчалась успехом?

- Не удалось объединить не только всех православных верующих Украины, но даже раскольников между собой. Так называемый "объединительный собор", прошедший в Киеве в декабре, обеспечил слияние двух групп раскольников в одну, и это было представлено как выдающееся достижение. Лидеры раскола были "восстановлены" в священном сане, хотя большинство из них, за исключением лжепатриарха Филарета Денисенко, такового никогда не имели.

Что мы видим несколько месяцев спустя? Что раскол раскололся внутри себя. А главный идеолог раскола, который на протяжении более четверти века был его основным двигателем, объявил о выходе из ПЦУ и воссоздании "Киевского патриархата".

- Как сегодня в православном мире в целом оценивают действия Константинопольского патриарха, что-нибудь поменялось за последние месяцы?

- Действия, совершённые патриархом Варфоломеем, стали причиной того, что он оказался в изоляции. Ни одна поместная Церковь не признала ПЦУ, некоторые выступили решительно против. Недовольство действиями патриарха Варфоломея имеется и в его окружении, и шире среди иерархов Константинопольского патриархата, и на Афоне, и в поместных православных Церквах.

Некоторые предстоятели Церквей обратились к патриарху Варфоломею с предложением созвать синаксис для обсуждения создавшейся ситуации, но он наотрез отказался.

- Почему?

- Потому что понимает, что поддержку не получит.

Авторитет Константинопольского патриарха в православном мире существенно подорван. А раскол на Украине так и остается не уврачеванным.

- С начала создания ПЦУ мы постоянно слышим о гонениях на духовенство и мирян канонической Украинской церкви, об угрозах, избиениях, насильственной перерегистрации храмов. Как держится УПЦ?