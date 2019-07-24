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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Митрополит Иларион: признание ПЦУ любой Церковью лишь углубит разделение

Вчера, 10:00
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Патриарх Константинопольский Варфоломей заявил недавно, что Элладская церковь первой из поместных православных церквей мира признает "Православную церковь на Украине" (ПЦУ) вслед за создавшей ее Константинопольской церковью. О своем взгляде на перспективы реализации такого заявления, настроения епископата Элладской церкви, о последствиях действий Константинополя на Украине и об отношении к этому православного мира в целом в интервью РИА Новости рассказал побывавший в Греции глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Беседовала Ольга Липич.
- Владыка Иларион, Вы недавно вернулись из Греции, где встречались с предстоятелем Элладской церкви и рядом ее архиереев. Каковы перспективы признания этой церковью ПЦУ?
- Общение с архиереями Элладской церкви убедило меня в том, что они прекрасно понимают всю сложность и неоднозначность сложившейся ситуации. В частности, всем в Греции известно, что томос об автокефалии получила из рук патриарха Варфоломея не каноническая Украинская православная церковь, объединяющая большинство православного населения Украины, а группа раскольников, не имеющих канонических хиротоний (ПЦУ – прим. ред.).
В отличие от патриарха Варфоломея, я не хотел бы делать каких-либо предсказаний относительно решений Элладской церкви. Это автокефальная Церковь, и она должна принимать решения самостоятельно, без внешнего давления.
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Однако я глубоко убежден в том, что решение проблемы украинского раскола должно носить всеправославный характер. Если бы имело место одностороннее признание ПЦУ той или иной поместной церковью, это лишь еще больше углубило бы существующее разделение. А наша общая задача – хранить единство Православной церкви. Об этом мы молимся за каждой литургией.
- Понимает ли патриарх Варфоломей, что заявленная им цель – объединение всех православных верующих Украины в одну Церковь – не достигнута?
- Полагаю, он не может этого не понимать. Ведь ему обещали, что как только он выдаст Украине томос об автокефалии, в новосозданную структуру вольются и архиереи канонической Украинской православной церкви (УПЦ – прим. ред.). А этого не произошло, да и не могло произойти. Не может каноническая Церковь объединиться с расколом, даже если он легализован бумагой из Константинополя.
Патриарху Варфоломею обещали, что Порошенко останется у власти и доведет дело насильственного вовлечения в новосозданную автокефалию епископата, духовенства и верующих УПЦ. Но Порошенко у власти не остался, а новый президент Украины не вмешивается в церковные дела, и это делает ему честь. Каждый должен заниматься своим делом: политики политикой, а церковные деятели церковными делами.
Патриарху Варфоломею обещали создание ставропигий под его непосредственным началом, но и это обещание выполнено лишь частично. Тот храм, который Порошенко выделил под Константинопольский "экзархат", стоит в лесах, паствы там нет, и так называемый "экзарх" скучает и бездействует.
- Попытка Порошенко и патриарха Варфоломея объединить неканонические церковные структуры на Украине тоже не увенчалась успехом?
- Не удалось объединить не только всех православных верующих Украины, но даже раскольников между собой. Так называемый "объединительный собор", прошедший в Киеве в декабре, обеспечил слияние двух групп раскольников в одну, и это было представлено как выдающееся достижение. Лидеры раскола были "восстановлены" в священном сане, хотя большинство из них, за исключением лжепатриарха Филарета Денисенко, такового никогда не имели.
Что мы видим несколько месяцев спустя? Что раскол раскололся внутри себя. А главный идеолог раскола, который на протяжении более четверти века был его основным двигателем, объявил о выходе из ПЦУ и воссоздании "Киевского патриархата".
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- Как сегодня в православном мире в целом оценивают действия Константинопольского патриарха, что-нибудь поменялось за последние месяцы?
- Действия, совершённые патриархом Варфоломеем, стали причиной того, что он оказался в изоляции. Ни одна поместная Церковь не признала ПЦУ, некоторые выступили решительно против. Недовольство действиями патриарха Варфоломея имеется и в его окружении, и шире среди иерархов Константинопольского патриархата, и на Афоне, и в поместных православных Церквах.
Некоторые предстоятели Церквей обратились к патриарху Варфоломею с предложением созвать синаксис для обсуждения создавшейся ситуации, но он наотрез отказался.
- Почему?
- Потому что понимает, что поддержку не получит.
Авторитет Константинопольского патриарха в православном мире существенно подорван. А раскол на Украине так и остается не уврачеванным.
- С начала создания ПЦУ мы постоянно слышим о гонениях на духовенство и мирян канонической Украинской церкви, об угрозах, избиениях, насильственной перерегистрации храмов. Как держится УПЦ?
- Что касается канонической Украинской православной церкви, то обрушившиеся на нее гонения со стороны прежней власти и раскольников лишь еще больше укрепили ее единство . Они еще больше консолидировали епископат, сплотили духовенство, монашествующих и мирян вокруг блаженнейшего митрополита Онуфрия.
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Религия и мировоззрениеИнтервью - Религия и мировоззрениеМитрополит Иларион
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