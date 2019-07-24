В Элладской церкви прокомментировали ситуацию вокруг УПЦ

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости, Ольга Липич. Архиереи Элладской православной церкви понимают всю сложность ситуации вокруг неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной из раскольников по инициативе экс-президента Петра Порошенко Константинопольским патриархом Варфоломеем, заявил в интервью РИА Новости побывавший недавно в Греции глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

"Общение с архиереями Элладской церкви убедило меня в том, что они прекрасно понимают всю сложность и неоднозначность сложившейся ситуации. В частности, всем в Греции известно, что томос об автокефалии получила из рук патриарха Варфоломея не каноническая Украинская православная церковь, объединяющая большинство православного населения Украины, а группа раскольников, не имеющих канонических хиротоний (ПЦУ – ред.)", - сказал митрополит Иларион, отвечая на вопрос о перспективах признания ПЦУ Элладской церковью.

Патриарх Константинопольский Варфоломей заявил недавно, что Элладская церковь первой из поместных православных церквей мира признает ПЦУ.

"В отличие от патриарха Варфоломея, я не хотел бы делать каких-либо предсказаний относительно решений Элладской церкви. Это автокефальная Церковь, и она должна принимать решения самостоятельно, без внешнего давления", - отметил митрополит Иларион.