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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Элладской церкви прокомментировали ситуацию вокруг УПЦ

09:42
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости, Ольга Липич. Архиереи Элладской православной церкви понимают всю сложность ситуации вокруг неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной из раскольников по инициативе экс-президента Петра Порошенко Константинопольским патриархом Варфоломеем, заявил в интервью РИА Новости побывавший недавно в Греции глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.
"Общение с архиереями Элладской церкви убедило меня в том, что они прекрасно понимают всю сложность и неоднозначность сложившейся ситуации. В частности, всем в Греции известно, что томос об автокефалии получила из рук патриарха Варфоломея не каноническая Украинская православная церковь, объединяющая большинство православного населения Украины, а группа раскольников, не имеющих канонических хиротоний (ПЦУ – ред.)", - сказал митрополит Иларион, отвечая на вопрос о перспективах признания ПЦУ Элладской церковью.
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Патриарх Константинопольский Варфоломей заявил недавно, что Элладская церковь первой из поместных православных церквей мира признает ПЦУ.
"В отличие от патриарха Варфоломея, я не хотел бы делать каких-либо предсказаний относительно решений Элладской церкви. Это автокефальная Церковь, и она должна принимать решения самостоятельно, без внешнего давления", - отметил митрополит Иларион.
При этом он убежден, что "решение проблемы украинского раскола должно носить всеправославный характер". "Если бы имело место одностороннее признание ПЦУ той или иной поместной церковью, это лишь еще больше углубило бы существующее разделение. А наша общая задача – хранить единство Православной церкви", - подчеркнул собеседник агентства.
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг УПЦГреция
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