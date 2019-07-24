Иларион похвалил Зеленского за то, что не вмешивается в дела Церкви

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости, Ольга Липич. Новый президент Украины Владимир Зеленский не вмешивается в дела Церкви, и "это делает ему честь", заявил в интервью РИА Новости председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

"Патриарху Варфоломею обещали, что (экс-президент Украины Петр) Порошенко останется у власти и доведет до конца дело насильственного вовлечения в новосозданную автокефалию (Православную церковь Украины, ПЦУ – Прим. ред.) епископата, духовенства и верующих УПЦ (канонической церкви – Прим. ред.). Но Порошенко у власти не остался, а новый президент Украины не вмешивается в церковные дела, и это делает ему честь. Каждый должен заниматься своим делом: политики политикой, а церковные деятели церковными делами", - сказал митрополит Иларион.

По его словам, Константинопольскому патриарху Варфоломею обещали также создание ставропигий под его непосредственным началом, но и это обещание выполнено лишь частично. "Тот храм, который Порошенко выделил под Константинопольский "экзархат", стоит в лесах, паствы там нет, и так называемый "экзарх" скучает и бездействует", - отметил митрополит Иларион.