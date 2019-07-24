Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-24T09:37Z
https://ria.ru/20190724/1556823365.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153306/09/1533060907_0:215:2878:1834_1036x0_80_0_0_e185dc77544b72c2cd5ae1766ca772db.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Иларион похвалил Зеленского за то, что не вмешивается в дела Церкви

09:37
208
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский Иларион во время визита делегации российских религиозных деятелей в Сирию. 17 ноября 2018
Митрополит Волоколамский Иларион во время визита делегации российских религиозных деятелей в Сирию. 17 ноября 2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости, Ольга Липич. Новый президент Украины Владимир Зеленский не вмешивается в дела Церкви, и "это делает ему честь", заявил в интервью РИА Новости председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.
"Патриарху Варфоломею обещали, что (экс-президент Украины Петр) Порошенко останется у власти и доведет до конца дело насильственного вовлечения в новосозданную автокефалию (Православную церковь Украины, ПЦУ – Прим. ред.) епископата, духовенства и верующих УПЦ (канонической церкви – Прим. ред.). Но Порошенко у власти не остался, а новый президент Украины не вмешивается в церковные дела, и это делает ему честь. Каждый должен заниматься своим делом: политики политикой, а церковные деятели церковными делами", - сказал митрополит Иларион.
Действующий президент Украины Петр Порошенко во время поездки во Львовскую область
08:00
Порошенко задумал "новый Майдан". На этот раз церковный
По его словам, Константинопольскому патриарху Варфоломею обещали также создание ставропигий под его непосредственным началом, но и это обещание выполнено лишь частично. "Тот храм, который Порошенко выделил под Константинопольский "экзархат", стоит в лесах, паствы там нет, и так называемый "экзарх" скучает и бездействует", - отметил митрополит Иларион.
Участник крестного хода в честь Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского
19 июня, 08:00
Украинские верующие наконец заговорили о своих страхах
Он полагает, что патриарх Варфоломей сегодня понимает недостижимость насильственного объединения верующих Украины в одну угодную власти церковь. "Ведь ему обещали, что как только он выдаст Украине томос об автокефалии, в новосозданную структуру вольются и архиереи канонической Украинской православной церкви (УПЦ – ред.). А этого не произошло, да и не могло произойти. Не может каноническая Церковь объединиться с расколом, даже если он легализован бумагой из Константинополя", - добавил собеседник агентства.
010010
Обсудить 1
Религия и мировоззрениеРеакция на события на УкраинеСитуация вокруг УПЦМитрополит Волоколамский ИларионВладимир ЗеленскийУкраина
Рекомендуем
В Элладской церкви прокомментировали ситуацию вокруг УПЦ
РИА
Новости
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев
Кортеж Атамбаева въехал на территорию российской авиабазы
Сотрудник таможенной службы РФ
Минфин предложил удвоить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа
В Луганской области усилили охрану избиркома, где пересчитывают голоса
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский голосует на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в Киеве
Американский эксперт прокомментировал итоги выборов в Раду
Досрочные выборы в Верховную раду Украины
На Украине обработали 99,3% протоколов на выборах в Раду
В Кабуле автомобиль НАТО подорвался на бомбе
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
Москалькова рассказала, почему не принят закон против насилия в семье
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке
Психологи призвали закрыть хабаровский лагерь из-за состояния вожатых
В Киевской области члены избиркома вели подсчет голосов в кафе
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Архивное фото
Экс-президент Киргизии Атамбаев заявил о намерении покинуть страну
Действующий президент Украины Петр Порошенко во время поездки во Львовскую область
Порошенко задумал "новый Майдан". На этот раз церковный
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Признание "частного ЦРУ": газопровод в обход Украины будет строиться дальше
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Власти уточнили возможную причину пожара в хабаровском лагере
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Двух девочек, погибших при пожаре в хабаровском лагере, похоронят в четверг
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:58На Украину с начала года не пустили почти пять тысяч россиян
09:58Чиновник призвал исходить из интересов детей, решая судьбу горевшего лагеря
09:58СК возбудил дело против начальника отдела МЧС после пожара в лагере
09:53В Китае восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом
09:53Курилки в аэропортах предложили сделать платными
09:52В Киевской области члены избиркома вели подсчет голосов в кафе
09:49Силовики девять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:48Военные расчистили более 20 гектаров земли во втором районе в Тулуне
09:48В Кабуле автомобиль НАТО подорвался на бомбе
09:42В Элладской церкви прокомментировали ситуацию вокруг УПЦ
09:37Иларион похвалил Зеленского за то, что не вмешивается в дела Церкви
09:37В Луганской области усилили охрану избиркома, где пересчитывают голоса
09:36Москалькова рассказала, почему не принят закон против насилия в семье
09:31Кортеж Атамбаева въехал на территорию российской авиабазы
09:30Минфин предложил удвоить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа
09:22На юго-западе Китая из-за оползней погибли 11 человек
09:18Психологи призвали закрыть хабаровский лагерь из-за состояния вожатых
09:18В Приморье МЧС взяло на особый контроль безопасность детей
09:15Российские банки хотят получить право приостанавливать решения ЦБ
09:14Повторный тест электронного голосования для выборов в МГД прошел без сбоев
Лента новостейМолния