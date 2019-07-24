Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-24T08:59Z
https://ria.ru/20190724/1556822386.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Ленинградской области завели дело после избиения трехлетней девочки

08:59
826
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Дело возбуждено после того, как трехлетнюю девочку нашли избитой у дверей квартиры в поселке Мга Ленинградской области, сообщает СУСК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что следственные органы организовали доследственную проверку после того, как трехлетняя девочка, найденная избитой у дверей квартиры в поселке Мга, попала в реанимацию. Как уточняло областное следственное управление, медики оценивают состояние пострадавшей девочки как удовлетворительное.
Автомобиль Следственного комитета РФ
10 июля, 17:48
СК проверяет информацию об избиении ребенка в тверском детском саду
"Возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений малолетней девочке, по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении малолетней, с применением предметов, используемых в качестве оружия", - говорится в сообщении.
Добавляется, что по подозрению в совершении преступления задержана 57-летняя жительница поселка Мга.
Подозреваемый в нападении на ребенка в Калининграде
3 октября 2018, 12:16
В Калининграде арестовали подозреваемого в избиении ребенка лопатой
По версии следствия, 22 июля женщина находилась в своей квартире в поселке Мга. Будучи пьяной, она множество раз ударила девочку предположительно кухонным молотком для отбивания мяса по голове и телу.
Следователи изъяли предполагаемое орудие преступления, допросили подозреваемую и провели с ее участием ряд иных следственных и процессуальных действий. Устанавливаются все обстоятельства и мотивы преступления, решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и предъявления обвинения.
000191
Обсудить 2
Ленинградская областьПроисшествия
Рекомендуем
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке
Психологи призвали закрыть хабаровский лагерь из-за состояния вожатых
РИА
Новости
В Приамурье 12 подростков сбежали из закрытого воспитательного учреждения
Житель Урала признался в убийстве из-за неразделенной любви спустя 12 лет
Генуэзская крепость в Судаке
В Судаке начали проверку после избиения туриста из-за снимков с животными
Лента
новостей
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Двух девочек, погибших при пожаре в хабаровском лагере, похоронят в четверг
Президент Украины Владимир Зеленский голосует на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в Киеве
Американский эксперт прокомментировал итоги выборов в Раду
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Власти уточнили возможную причину пожара в хабаровском лагере
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев
Кортеж Атамбаева въехал на территорию российской авиабазы
В Индии более ста человек стали жертвами наводнений
В Элладской церкви прокомментировали ситуацию вокруг УПЦ
В Приморье МЧС взяло на особый контроль безопасность детей
Центральный банк России
Российские банки хотят получить право приостанавливать решения ЦБ
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова
В Росприроднадзоре предупредили об угрозе "второго Чернобыля" в России
В Самарской области легковушка столкнулась с поездом на переезде
Досрочные выборы в Верховную раду Украины
На Украине обработали 99,3% протоколов на выборах в Раду
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:58На Украину с начала года не пустили почти пять тысяч россиян
09:58Чиновник призвал исходить из интересов детей, решая судьбу горевшего лагеря
09:58СК возбудил дело против начальника отдела МЧС после пожара в лагере
09:53В Китае восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом
09:53Курилки в аэропортах предложили сделать платными
09:52В Киевской области члены избиркома вели подсчет голосов в кафе
09:49Силовики девять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:48Военные расчистили более 20 гектаров земли во втором районе в Тулуне
09:48В Кабуле автомобиль НАТО подорвался на бомбе
09:42В Элладской церкви прокомментировали ситуацию вокруг УПЦ
09:37Иларион похвалил Зеленского за то, что не вмешивается в дела Церкви
09:37В Луганской области усилили охрану избиркома, где пересчитывают голоса
09:36Москалькова рассказала, почему не принят закон против насилия в семье
09:31Кортеж Атамбаева въехал на территорию российской авиабазы
09:30Минфин предложил удвоить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа
09:22На юго-западе Китая из-за оползней погибли 11 человек
09:18Психологи призвали закрыть хабаровский лагерь из-за состояния вожатых
09:18В Приморье МЧС взяло на особый контроль безопасность детей
09:15Российские банки хотят получить право приостанавливать решения ЦБ
09:14Повторный тест электронного голосования для выборов в МГД прошел без сбоев
Лента новостейМолния