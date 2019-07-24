В Ленинградской области завели дело после избиения трехлетней девочки

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Дело возбуждено после того, как трехлетнюю девочку нашли избитой у дверей квартиры в поселке Мга Ленинградской области, сообщает СУСК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что следственные органы организовали доследственную проверку после того, как трехлетняя девочка, найденная избитой у дверей квартиры в поселке Мга, попала в реанимацию. Как уточняло областное следственное управление, медики оценивают состояние пострадавшей девочки как удовлетворительное.

"Возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений малолетней девочке, по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении малолетней, с применением предметов, используемых в качестве оружия", - говорится в сообщении.

Добавляется, что по подозрению в совершении преступления задержана 57-летняя жительница поселка Мга.

По версии следствия, 22 июля женщина находилась в своей квартире в поселке Мга. Будучи пьяной, она множество раз ударила девочку предположительно кухонным молотком для отбивания мяса по голове и телу.