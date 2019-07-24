Власти уточнили возможную причину пожара в хабаровском лагере

Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019

ХАБАРОВСК, 24 июл — РИА Новости. Причиной пожара в палаточном лагере под Хабаровском, из-за которого погибли четыре ребенка, могло стать упавшее на обогреватель полотенце, сообщили местные власти.

"В палатках были обогреватели типа "Ветерок", которыми, со слов детей, они сушили вещи. Полотенце или платье упало на "Ветерок". По информации пожарных, палатки сгорели молниеносно. Очевидцы сообщали, и было видео, что палатки горели как факел, огонь поднимался на высоту 15 метров", — рассказали в краевом правительстве.

Также, по информации побывавших на месте трагедии чиновников, у палаток был очень сложный замок, который ребенок в темноте за десять минут открыть не сможет.

Кроме того, все палатки стояли очень близко друг к другу.

Трагедия в "Холдоми"

Пожар произошел в ночь на вторник. В лагере находились 189 детей, в результате ЧП четверо погибли, еще восемь человек пострадали.

Общая площадь возгорания составила 2,4 тысячи "квадратов", сгорели 20 из 26 палаток.

СК возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Расследованием займется центральный аппарат ведомства.

Задержаны директор организации — владелец детского учреждения и директор самого лагеря.

Известно, что последняя проверка Госпожнадзора проходила в лагере в мае этого года. Руководству предписали к 1 августа устранить нарушения, одним из которых было отсутствие планов эвакуации.

По предварительным данным, причиной трагедии мог стать загоревшийся обогреватель.